Пентагон не увидел необходимости менять боеготовность своих ядерных сил

Власти США не видят необходимости менять уровень готовности своих ядерных сил после заявления президента России Владимира Путина о возможном изменении в ядерной доктрине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, трансляция его выступления шла в X (Twitter).

«На данный момент мы не увидели ничего, что потребовало бы от нас изменения в расстановке наших стратегических сил. Наше внимание остается прикованным к обеспечению безопасности и стабильности не только в регионе, но и во всем мире», — сказал Райдер. Он отметил, что подобные заявления, сделанные Путиным, представляют собой «безответственное бряцание оружием».

20 июня в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине. Он отметил, что они связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. По словам президента, речь идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».