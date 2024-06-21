Пентагон не увидел необходимости менять боеготовность своих ядерных сил
Власти США не видят необходимости менять уровень готовности своих ядерных сил после заявления президента России Владимира Путина о возможном изменении в ядерной доктрине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, трансляция его выступления шла в X (Twitter).
«На данный момент мы не увидели ничего, что потребовало бы от нас изменения в расстановке наших стратегических сил. Наше внимание остается прикованным к обеспечению безопасности и стабильности не только в регионе, но и во всем мире», — сказал Райдер. Он отметил, что подобные заявления, сделанные Путиным, представляют собой «безответственное бряцание оружием».
20 июня в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине. Он отметил, что они связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. По словам президента, речь идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:
- Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
- противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
- противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
- на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.
При необходимости, уточняется в документе, президент России принимает решение об использовании ядерного оружия и может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.
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