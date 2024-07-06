Рябков допустил «некую конкретизацию» ядерной доктрины

С учетом «эскалации со стороны противников» Москвы в ядерную доктрину могут внести «некую конкретизацию», сказал Рябков. Замглавы МИДа не уточнил, каких положений документа могут затронуть изменения

Сергей Рябков (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

В российскую ядерную доктрину нужно внести «некие концептуальные дополнения и корректировки», так как ситуация вокруг конфликта России и Украины показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков журналу «Международная жизнь».

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — сказал замминистра.

Рябков напомнил слова президента Владимира Путина на ПМЭФ-2023, что доктрина — «живой инструмент» и власти не исключают ее изменений в случае необходимости. Путин заявил о понижении порога применения ядерного оружия на Западе, а также о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет», — говорил он 20 июня.

В утвержденном в 2020 году документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников; применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России; воздействие на критически важные государственные или военные объекты России; агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Рябков не впервые говорит о возможной коррекции ядерной доктрины, связывая это с «эскалационными действиями» со стороны США и НАТО, но какие именно положения могут измениться, он не уточнил. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предполагал, что может быть скорректировано время для принятия решения о применении ядерного оружия.

Путин при этом заявляет, что Москва не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. В мае Россия начала учения нестратегических ядерных сил, к которым позже присоединилась Белоруссия. Кремль связывал проведение маневров с заявлениями официальных лиц из западных стран об отправке военных контингентов на Украину.