Путин назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей

Выпускники военных вузов страны смотрят прямую трансляцию выступления Владимира Путина во время встречи в Кремле, Москва (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Россия продолжит совершенствовать вооруженные силы, и важнейшая задача в этой области — развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Ядерная триада является «ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», пояснил глава государства: она позволяет «эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил».

«Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», — перечислил он. Арсеналы авиационной и морской составляющих ядерных сил пополняются в соответствии с планом, добавил Путин.

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Путин неоднократно называл ядерную триаду гарантом безопасности России и подчеркивал необходимость ее совершенствования. В декабре прошлого года президент говорил, что уровень современного вооружения в стратегических силах превысил 91%.