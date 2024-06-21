Путин пообещал развивать ядерную триаду России
Россия будет развивать ядерную триаду, так как это является гарантией сохранения баланса сил в мире, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов. Его выступление приводит пресс-служба Кремля.
«В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», — сказал он.
Путин также пообещал «совершенствовать системы управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных государств». В своем обращении к выпускникам глава государства подчеркнул, что от них напрямую зависит результат работы по укреплению обороноспособности России.
Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.
- Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет.
- Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами.
- Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.
Всеми компонентами обладают Россия, США и Китай.
Накануне Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины из-за «понижения порога применения ядерного оружия на Западе». По его словам, в западных странах разрабатывают «взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности» и не находят «ничего страшного» в их применении. В Пентагоне не сочли нужным менять уровень готовности ядерных сил США и назвали подобные заявления «безответственным бряцанием оружием».
заявил об открытости к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениям, но без привязки к конфликту на Украине. В Кремле выступили за комплексный диалог, который в том числе подразумевает обсуждение роли Вашингтона в поддержке Киева.
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