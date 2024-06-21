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Политика ,  
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Путин пообещал развивать ядерную триаду России

Путин: Россия будет развивать ядерную триаду для сохранения баланса сил в мире
Ядерная триада — гарантия стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире, Россия будет ее развивать, заявил Путин. Ранее президент допустил изменение соответствующей доктрины из-за разработок Запада
Владимир Путин на встрече&nbsp;с выпускниками военных вузов в Кремле, Москва
Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле, Москва (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Россия будет развивать ядерную триаду, так как это является гарантией сохранения баланса сил в мире, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов. Его выступление приводит пресс-служба Кремля.

«В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире», — сказал он.

Путин также пообещал «совершенствовать системы управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных государств». В своем обращении к выпускникам глава государства подчеркнул, что от них напрямую зависит результат работы по укреплению обороноспособности России.

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, которые оснащены ядерным оружием.

  • Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет.
  • Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами.
  • Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.

Всеми компонентами обладают Россия, США и Китай.

Накануне Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины из-за «понижения порога применения ядерного оружия на Западе». По его словам, в западных странах разрабатывают «взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности» и не находят «ничего страшного» в их применении. В Пентагоне не сочли нужным менять уровень готовности ядерных сил США и назвали подобные заявления «безответственным бряцанием оружием».

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Россия Владимир Путин ядерное оружие
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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