Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России

Ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс» (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Ядерная триада является главным гарантом суверенитета и территориальной целостности России, нужно продолжить ее совершенствование, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Трансляцию вел РБК.

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — сказал он.

Речь идет о вооруженных силах, которые участвуют в доставке атомных боеголовок, — это стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и Военно-морской флот.

По словам главы государства, уровень современного вооружения в стратегических силах превысил 91%. Путин добавил, что в ближайшее время на вооружение встанут межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», а также продолжается перевооружение ракетных войск на стратегические комплексы «Авангард».

В ноябре 2020 года на встрече с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. В 2019 году он говорил, что доля современного оружия в ядерной триаде составляла 82%.