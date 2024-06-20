Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Владимир Путин (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

Он сказал, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил Путин.

По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание», — добавил Путин.

Президент также заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантировано уничтожен».

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