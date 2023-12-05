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Политика ,  
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Какое ядерное оружие есть у России и США. Инфографика

Какими ядерными арсеналами обладают Россия и США
Как развивался ядерный потенциал двух стран и из чего он состоит — в инфографике РБК

Сколько оружия у России и США

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала. На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс.

Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scietntists), больше всего ядерных боеголовок в арсенале США за всю историю обладания оружием было в 1967 году — 31,3 штук. В тот год СССР обладал лишь 8,4 тыс. боеголовок, что почти в четыре раза меньше. В 1976 году Советский Союз впервые обошел по количеству боезарядов США, а к 1986 году достиг пика в 40,2 тыс. штук.

Каким ядерным оружием обладают западные страны
Политика
Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Последним международным соглашением в сфере ограничения стратегических вооружений стал СНВ-III. В 2021 году Москва и Вашингтон продлили его еще на пять лет, его срок истекает в 2026 году. 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США. Москва и Вашингтон больше не проводят инспекций соответствующих вооружений, не обмениваются информацией о них.

От ПРО до СНВ: как сложилась судьба основных договоров в сфере вооружений
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Согласно последнему публичному отчету (1 сентября 2022 года), Россия и США не нарушали условия договора, который содержал лимиты на стратегические наступательные вооружения.

Какое оружие есть у России и США

Россия и США обладают всеми тремя компонентами стратегических вооруженных сил — наземным, морским и воздушным.

Ключевым и самым многочисленным в российской триаде является наземный компонент, он находится в ведении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Это стационарные (шахтные) и мобильные ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Стационарные могут быть оснащены ракетами тяжелого и легкого классов.

«Бюллетень ученых-атомщиков» в отчете о России указывает, что из-за отсутствия прозрачности анализ и оценка российских разработок «сопровождаются значительной неопределенностью» — особенно это касается нестратегического оружия. В своем анализе ученые опираются на спутниковые снимки и другую информацию, опубликованную в открытых источниках, официальные заявления, отраслевые публикации и интервью российских правительственных чиновников государственным СМИ.

Ядерная триада России и четыре условия ее применения
Политика
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) &laquo;Ярс&raquo; с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений &laquo;Гром-2022&raquo;

Ядерное оружие также несут морские стратегические ядерные силы ВМФ России. По информации «Бюллетеня ученых-атомщиков», в текущем году российский стратегический флот располагает 11 действующими атомными подлодками с баллистическими ракетами.

Воздушный компонент российской ядерной триады составляют стратегические ракетоносцы — Ту-95МС и Ту-160: с самолетов запускаются два типа ядерных боеприпасов — крылатые ракеты воздушного базирования Х-55 и Х-102.

Основу наземного компонента США составляет твердотопливная МБР LGM-30G Minuteman III. Она может нести от одной до трех ядерных боеголовок и боезаряды двух типов — W78/Mk12A и W87/Mk21.

Морской компонент Пентагон называет «наиболее жизнеспособной составляющей» американской ядерной триады; на атомных подлодках типа Ohio развернуто 70% действующего ядерного арсенала США.

Воздушный компонент Минобороны США называет «самой гибкой частью триады». В него входят стратегические бомбардировщики двух типов — B-2A Spirit (20 самолетов) и B-52H Stratofortress (87 самолетов, из которых 46 могут нести ядерное оружие).

Подробнее читайте в материалах «Каким ядерным оружием обладают западные страны» и «Ядерная триада России и четыре условия ее применения».

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Роман Покатилов, Светлана Прохорова, Екатерина Цветкова
ядерное оружие ядерные силы Россия США триада

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