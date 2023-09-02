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Переворот в Нигере ,  
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Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции после отказа Парижа его отозвать
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Переворот в Нигере
Франция отказалась признать хунту законными властями, а также поддержала планы ЭКОВАС начать интервенцию в Нигер. Мятежники разорвали военные соглашения с Парижем и привели армию в состояние боеготовности
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Сильвен Итте (Фото: SylvainItte / Twitter)

Верховный суд Нигера лишил дипломатической неприкосновенности посла Франции Сильвена Итте и одобрил его немедленную высылку из страны, передает Bloomberg.

Военная хунта в Нигере ранее уже потребовала от Парижа отозвать посла. Это обосновывалось тем, что Франция совершила действия, которые «нарушают Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения, включая нарушение воздушного пространства и другие действия, противоречащие интересам Нигера и его народа».

Крайним сроком было 28 августа, Франция посла так и не отозвала. Макрон говорил, что дипломат останется в Нигере, несмотря на давление, отмечает Les Echos. Во французском Генштабе заявили, что вооруженные силы страны «готовы отреагировать на любое возобновление напряженности, которое подорвет военное и дипломатическое влияние в Нигере», сообщает France 24.

В конце июля группа военных отстранила от власти и взяла под охрану действующего президента Мохамеда Базума. Они назвали себя Национальным советом по защите отечества (CNSP). Свои действия организаторы переворота объяснили стремлением бороться с коррупцией и снижением уровня жизни. Новым лидером страны себя объявил командующий президентской гвардией и глава CNSP Абдурахман Чиани. Базум в отставку официально не подал. После переворота с ним связывались западные дипломаты. Макрон говорил, что разговаривает с президентом «каждый день».

США, ЕС и Африканский союз осудили переворот. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало от хунты восстановить конституционный порядок и пригрозило интервенцией. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит как дипломатические, так и военные усилия западноафриканской организации.

Хунта в Нигере разорвала все военные соглашения с Парижем, привела в боевую готовность армию на случай нападения и объявила «добровольную мобилизацию». Поддержку им обещали оказать другие африканские государства, где ранее тоже произошли военные перевороты, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

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Для решения ситуации предпринимались и дипломатические усилия. Так, делегация ЭКОВАС в середине августа около двух часов обсуждала с мятежниками поиск мирного решения, писало Associated Press со ссылкой на источники. Собеседники агентства заявили, что переговоры мало что дали.

Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции
Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

В Нигер на переговоры с хунтой приезжала исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Как писало AP, ей была передано, что в случае интервенции мятежники убьют президента Базума.

С планом урегулирования кризиса в Нигере выступил Алжир. Он предложил шестимесячный переходный период под контролем гражданских властей, которую возглавит согласованная фигура.

В МИД России назвали внешнее вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нигер высылка дипломатов Франция военная хунта переворот
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