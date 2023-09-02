Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

Франция отказалась признать хунту законными властями, а также поддержала планы ЭКОВАС начать интервенцию в Нигер. Мятежники разорвали военные соглашения с Парижем и привели армию в состояние боеготовности

Сильвен Итте (Фото: SylvainItte / Twitter)

Верховный суд Нигера лишил дипломатической неприкосновенности посла Франции Сильвена Итте и одобрил его немедленную высылку из страны, передает Bloomberg.

Военная хунта в Нигере ранее уже потребовала от Парижа отозвать посла. Это обосновывалось тем, что Франция совершила действия, которые «нарушают Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения, включая нарушение воздушного пространства и другие действия, противоречащие интересам Нигера и его народа».

Крайним сроком было 28 августа, Франция посла так и не отозвала. Макрон говорил, что дипломат останется в Нигере, несмотря на давление, отмечает Les Echos. Во французском Генштабе заявили, что вооруженные силы страны «готовы отреагировать на любое возобновление напряженности, которое подорвет военное и дипломатическое влияние в Нигере», сообщает France 24.

В конце июля группа военных отстранила от власти и взяла под охрану действующего президента Мохамеда Базума. Они назвали себя Национальным советом по защите отечества (CNSP). Свои действия организаторы переворота объяснили стремлением бороться с коррупцией и снижением уровня жизни. Новым лидером страны себя объявил командующий президентской гвардией и глава CNSP Абдурахман Чиани. Базум в отставку официально не подал. После переворота с ним связывались западные дипломаты. Макрон говорил, что разговаривает с президентом «каждый день».

США, ЕС и Африканский союз осудили переворот. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало от хунты восстановить конституционный порядок и пригрозило интервенцией. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит как дипломатические, так и военные усилия западноафриканской организации.

Хунта в Нигере разорвала все военные соглашения с Парижем, привела в боевую готовность армию на случай нападения и объявила «добровольную мобилизацию». Поддержку им обещали оказать другие африканские государства, где ранее тоже произошли военные перевороты, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

Для решения ситуации предпринимались и дипломатические усилия. Так, делегация ЭКОВАС в середине августа около двух часов обсуждала с мятежниками поиск мирного решения, писало Associated Press со ссылкой на источники. Собеседники агентства заявили, что переговоры мало что дали.

В Нигер на переговоры с хунтой приезжала исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Как писало AP, ей была передано, что в случае интервенции мятежники убьют президента Базума.

С планом урегулирования кризиса в Нигере выступил Алжир. Он предложил шестимесячный переходный период под контролем гражданских властей, которую возглавит согласованная фигура.

В МИД России назвали внешнее вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.