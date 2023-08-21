Власти Нигера объявили о добровольной мобилизации свыше 50 тыс. человек

На фоне возможной военной интервенции в Нигер новые власти объявили «добровольную мобилизацию» — вступление в отряды народного ополчения. По данным представителя мятежников, за несколько часов в Ниамее мобилизовались свыше 50 тыс.

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Свыше 50 тыс. нигерийцев, собравшихся на главном городском стадионе в Ниамее, откликнулись на призыв новых властей вступить в народное ополчение, передает проправительственный портал Lesahel.

По словам одного из организаторов инициативы, получившей название «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества», представителя хунты Юнусса Хима, количество людей, желающих защитить страну от возможной военной интервенции, превысило все ожидания. «При всех наших расчетах и представлениях мы никогда не думали, что сможем мобилизовать (такое количество людей)», — заявил он.

Хим отметил, что из-за огромного наплыва людей, власти были вынуждены временно приостановить набор в ополчение. «Сегодня менее чем за 2 часа мобилизовались 50 тыс. нигерийцев. Мы благодарим их за то, как они демонстрируют любовь к родине и готовность защищать ее», — добавил он.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в госизмене. Свергнутый президент обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок.

Действия мятежников осудили в ООН, Соединенных Штатах, Африканском союзе и ЕС, а страны ЭКОВАС пригрозили им военной интервенцией. Мятежники в свою очередь предупредили, что вмешательство других стран будет расцениваться как оккупация Нигера, а также пригрозили казнить свергнутого президента.

18 августа Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщал, что страны ЭКОВАС согласовали день возможного военного вмешательства в Нигере, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Однако когда это произойдет, собеседник не уточнил. Assosiated Press накануне сообщила о провале переговоров ЭКОВАС и хунты. После этого комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил телеканалу Al Jazeera, что применение военного сценария все еще рассматривается объединением.