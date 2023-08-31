Африканский союз приостановил членство Габона после переворота

Накануне военные свергли президента Габона, который переизбрался на новый срок. Он был у власти 14 лет. Африканский союз осудил переворот. Ранее он приостановил членство Нигера, где военные тоже устроили мятеж

Обстановка в Либревиле, Габон (Фото: EPA / ТАСС)

Африканский союз приостановил членство Габона после того, как в стране накануне, 30 августа, произошел военный переворот. Соответствующее решение принял совет мира и безопасности союза, передает AFP.

Габон входил в союз с 1963 года с момента его основания в виде Организации африканского единства. За три года до этого страна получила независимость от Франции.

Переворот произошел сразу после объявления итогов президентских выборов, по результатам которых на пост главы государства был переизбран Али Бонго Ондимба, который возглавляет страну с 2009 года. Он получил 64% голосов. Политик — преемник своего отца Омара Бонго, правившего в Габоне на протяжении 42 лет.

Военные по телевидению объявили об аннулировании результатов выборов, закрытии границ страны и роспуске государственных институтов, в том числе правительства и парламента.

64-летнего Бонго поместили вместе с семьей под домашний арест. Мятежники сообщили, что возглавлять страну в переходный период будет командующий Республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.

Африканский союз осудил свержение президента в Габоне. Председатель комиссии союза Мусса Факи Махамат заявил, что переворот не может быть средством выхода из кризиса, сложившегося после выборов, и представляет собой вопиющее нарушение правовых и политических документов Африканского союза. Махамат призвал гарантировать физическую неприкосновенность президента республики, членов его семьи и членов его правительства.

Россия выразила обеспокоенность в связи с обострившейся в «дружественном» Габоне обстановкой.

Переворот в Габоне — второй за последние два месяца на территории Африки. В конце июля в Нигере мятежники свергли и задержали президента Мохамеда Базума. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани.

Африканский союз также приостановил членство Нигера, некоторые страны ввели против него санкции, в частности, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Оно также пригрозило военным вмешательством в происходящее, однако пока не пошло на такой шаг. Хунта в Нигере на этом фоне привела войска в боевую готовность.