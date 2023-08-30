Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией

Мятежники в Нигере аннулировали все военные соглашения с Францией

Посольство Франции в Ниамее, Нигер (Фото: Issifou Djibo / EPA / ТАСС)

Представители Национального совета по защите отечества (CNSP) Нигера объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

«Военный совет Нигера объявил об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией», — говорится в сообщении. Военные также отменили комендантский час, введенный 27 июля — на следующий день после госпереворота.

26 июля президентская гвардия Нигера захватила президента страны Мохамеда Базума и объявила о его свержении. Его до сих пор удерживают в резиденции главы государства. К мятежу позже присоединились армейские командиры.

Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP).

Страны Запада, в том числе Франция (Нигер — ее бывшая колония), ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. В объединении согласовали дату интервенции, но не стали ее разглашать. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия.

22 августа Radio Algeria сообщило, что Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти страны ответили отказом. В Париже эту информацию не подтвердили. Французский МИД и ранее опровергал утверждения мятежников Нигера о подготовке к интервенции.

26 августа мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну, назвав причиной отказ дипломата встретиться с назначенным военными министром иностранных дел. По словам Макрона, посол по-прежнему остается в стране, несмотря на давление «незаконных властей».