Макрон заявил о поддержке ЭКОВАС в случае военной операции в Нигере

Обстановка в Ниамее, Нигер (Фото: Issifou Djibo / EPA / ТАСС)

Франция поддерживает дипломатические действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере, готова поддержать и военные действия. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на встрече с французскими послами.

«Мы не признаем путчистов. Мы поддерживаем президента [Мохамеда Базума], который не подал в отставку, и сохраняем наши обязательства перед ним. Мы поддерживаем дипломатические действия ЭКОВАС, а если она решит, то поддержим и военные», — сказал Макрон.

Он рассказал, что посол Франции в Нигере по-прежнему остается в стране, несмотря на давление «незаконных властей». 26 августа правительство мятежников призвало посла Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. МИД Нигера пояснял, что решение принято в ответ на действия Парижа, «противоречащие интересам Нигера»: посол отказался встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел.

Дата военной интервенции в Нигер уже согласована, заявил 18 августа комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау. Члены организации потребовали освободить свергнутого президента и вернуть ему власть. 19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер на переговоры, но, как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось.

25 августа хунта в Нигере привела вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Также власти страны объявили «добровольную мобилизацию»: по данным мятежников, в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек. Армии Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, они пригласили прийти на помощь в случае войны.

22 августа Radio Algeria сообщило, что Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти страны ответили отказом. В Париже эту информацию не подтвердили. Французский МИД и ранее опровергал утверждения мятежников Нигера о подготовке к интервенции (Нигер до 1960 года был французской колонией).