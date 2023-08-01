Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать интервенцию в Нигер объявлением войны

Буркина-Фасо и Мали расценят интервенцию в Нигер как объявление войны

Уагадугу и Бамако пригрозили, что выйдут из сообщества западноафриканских государств в случае военного вмешательства в Нигер. Организация ранее дала мятежникам в стране неделю на освобождение президента

Фото: Balima Boureima / Reuters

Власти Буркина-Фасо и Мали будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако, говорится в совместном заявлении двух стран. Его опубликовал в Twitter представитель исполнительного органа Мали полковник Абдулае Майга.

Правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что выражают солидарность с «братским народом Нигера», который решил «с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки» (цитата по BFM).

Страны предупредили, что интервенция приведет к «принятию мер самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера» и выходу Мали и Буркина-Фасо из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Организация заявила 30 июля, что дает захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны ЭКОВАКС пообещали предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка.

ЭКОВАКС также приостановило коммерческие и финансовые транзакции с Нигером. В коммюнике Мали и Буркина-Фасо «усугубляют страдания населения и ставят под угрозу дух панафриканизма».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники, назвавшиеся Национальным советом спасения родины, объявили об отстранении Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час. Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Их действия осудили ООН, западные государства и Африканский союз. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы.

31 июля Национальный совет обвинил Францию в том, что страна намерена провести военную операцию с целью освободить Базума. Глава французского МИДа эти обвинения опровергла, но выразила надежду, что тот вернется к власти. Нигер до 1960 года был французской колонией.