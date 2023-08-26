Хунта Нигера привела войска в состояние боеготовности

Глава Генштаба Нигера, назначенный мятежниками, потребовал привести войска в состояние повышенной боеготовности, чтобы среагировать в случае нападения. О планах интервенции в случае провала переговоров сообщали страны ЭКОВАС

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Хунта в Нигере, объявившая о свержении президента Мохамеда Базума, приказала привести Вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности, сообщает Reuters. Агентство ссылается на приказ главы штаба обороны Нигера; этот документ распространился в интернете 26 августа, а его подлинность подтвердил источник в службе безопасности страны.

Приказ издал назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Мусса Салау Барму, передает Al Mayadeen. Вечером в пятницу, 25 августа, его обращение транслировали по местному радио.

Решение было принято на фоне усиливающихся угроз агрессии в отношении Нигера; оно позволит военным адекватно среагировать в случае любого нападения и «избежать неожиданности», заявил Барму. Командование ВС страны встало на сторону мятежников 27 июля, на второй день после свержения Базума.

О готовности военного вмешательства в Нигер сообщили члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые осудили военный переворот. Они потребовали освободить свергнутого президента и вернуть ему власть. Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса отмечал, что интервенция станет «последним средством», если урегулировать ситуацию мирно не получится. 19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер на переговоры, но, как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось.

В ЭКОВАС сообщили, что определили дату начала интервенции, но не стали ее разглашать. После этого новые власти Нигера объявили «добровольную мобилизацию» — по данным мятежников, в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек. Армиям Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, разрешили прийти на помощь в случае войны.

На этом фоне хунта потребовала от посла Франции в Нигере покинуть страну. Ниамей объяснил это тем, что действия Парижа противоречат интересам африканской страны. 22 августа Radio Algeria сообщило, что Франция просила доступ в воздушное пространство Алжира для военной операции в Нигере, но власти республики ответили отказом. В Париже эти данные отвергли. Французский МИД и ранее опровергал утверждения мятежников Нигера о подготовке к интервенции (Нигер до 1960 года был французской колонией).