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Алжир предложил мирную инициативу по Нигеру

Глава МИД Аттаф: Алжир предложил мирную инициативу по Нигеру
Обстановка в&nbsp;Ниамее,&nbsp;Нигер
Обстановка в Ниамее, Нигер (Фото: Issifou Djibo / EPA / ТАСС)

Власти Алжира предложили план урегулирования кризиса в Нигере. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф, передает Al Mayadeen.

«Мы представили инициативу политического решения в Нигере, предполагающую переходный период в шесть месяцев под контролем гражданской власти, возглавляемой согласованной фигурой», — сказал Аттаф.

Министр также заявил, что Алжир призывает к восстановлению конституционного порядка и уважения демократических институтов в Нигере, подчеркнув, что Мохамед Базум остается законным президентом страны. «Алжир готов найти всеобъемлющее и глубокое решение кризиса в Нигере», — добавил Аттаф.

В конце июля в Нигере произошел переворот: президентская гвардия захватила президента страны Мохамеда Базума и объявила о его свержении. Он удерживается в своей резиденции до сих пор. К мятежу позже присоединились командиры вооруженных сил.

Страны Запада, ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента, включая Алжир) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. Комиссар объединения по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах отмечал, что интервенция станет «последним средством», если урегулировать ситуацию мирно не получится.

19 августа делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер на переговоры, но, как сообщало AP, они провалились, мирное решение найти не удалось. В ЭКОВАС сообщили, что определили дату начала интервенции, но не стали ее разглашать.

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На фоне возможной интервенции мятежники объявили в Нигере «добровольную мобилизацию» и привели Вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Армиям Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, разрешили прийти на помощь в случае объявления войны.

Теги
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