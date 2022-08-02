В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 16:00
Путин и Пашинян обсудили урегулирование конфликта в Карабахе Политика, 19:06
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 19:05
Диаметры и кольца: на Moscow Urban Forum показали будущее столицы Город, 19:03
Крестный ход и купание в фонтанах: как прошел День ВДВ. Фоторепортаж Общество, 18:53 
Китай объявил о проведении стрельб и учений у берегов Тайваня Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:51
Holcim назвала сфабрикованными данные о продаже бизнеса в России Бизнес, 18:46
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Убойный монтаж» — безумный микс зомби-хоррора с комедией Life, 18:35
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное Политика, 18:32
Третий не лишний: как номинальный счет защищает деньги бизнеса и клиентов Экономика инноваций, 18:30
Toyota отзывает кроссоверы RAV4 Авто, 18:27
Китай после прилета Пелоси потребовал не играть «тайваньской картой» Политика, 18:25
Винер рассказала об изменении фамилии после развода с Усмановым Спорт, 18:20
Политика ,  

В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35

В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 на фоне визита Пелоси
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вылетели в сторону Тайваня и в настоящее время пересекают Тайваньский пролив, сообщают китайские CGNT и Global Times.

Ранее на фоне приближения спецборта ВВС США, который перевозил спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, Китай также закрыл небо у Тайваня.

В настоящее время спецборт с Пелоси уже приземлился в столичном аэропорту Суншань. Спикер сделала несколько снимков и проследовала к терминалу.

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное
Политика
Фото:Chiang Ying-ying / AP

Визит Пелоси на Тайвань обострил отношения между Китаем и США. Пекин не раз напоминал Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах в случае визита политика на Тайвань. Пресс-секретарь китайского МИДа 2 августа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».

Ранее источник Reuters сообщил, что военные корабли и самолеты КНР вплотную подходили к условной пограничной линии с Тайванем во время тактических маневров сегодня. В то же время The Independent пишет, что на фоне визита Пелоси США развернули четыре военных корабля к востоку от Тайваня. Днем ранее Nikkei Asia сообщала, что в сторону острова двигались авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

Также, по данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в сторону Тайваня в районе 20:00 (11:00 мск).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Почему экономика Канады чувствует себя хуже других стран G7
Статьи
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Ragnar Vorel / Unsplash Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Как его нейтрализовать
Инструкции

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Нэнси Пелоси Тайвань истребители
Материалы по теме
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное
Политика
Нэнси Пелоси начала визит на Тайвань
Политика
Reuters сообщил о приближении военных кораблей КНР к границе с Тайванем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter