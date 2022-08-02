В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 на фоне визита Пелоси

В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вылетели в сторону Тайваня и в настоящее время пересекают Тайваньский пролив, сообщают китайские CGNT и Global Times.

Ранее на фоне приближения спецборта ВВС США, который перевозил спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, Китай также закрыл небо у Тайваня.

В настоящее время спецборт с Пелоси уже приземлился в столичном аэропорту Суншань. Спикер сделала несколько снимков и проследовала к терминалу.

Визит Пелоси на Тайвань обострил отношения между Китаем и США. Пекин не раз напоминал Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах в случае визита политика на Тайвань. Пресс-секретарь китайского МИДа 2 августа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».

Ранее источник Reuters сообщил, что военные корабли и самолеты КНР вплотную подходили к условной пограничной линии с Тайванем во время тактических маневров сегодня. В то же время The Independent пишет, что на фоне визита Пелоси США развернули четыре военных корабля к востоку от Тайваня. Днем ранее Nikkei Asia сообщала, что в сторону острова двигались авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

Также, по данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в сторону Тайваня в районе 20:00 (11:00 мск).

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