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Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

China Times: китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
На фоне сообщений о возможном визите Пелоси в море выдвинулись два китайских авианосца. Накануне США также перебросили в район Тайваня группу кораблей

Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила China Times.

Не ясно, направляются ли корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях; однако их выдвижение говорит об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, пишет издание.

США, в свою очередь, накануне перебросили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли, сообщила Nikkei Asia.

Китай пригрозил военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань
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Пекин, Китай

Переброска техники происходит на фоне визита в Азию делегации американских конгрессменов во главе с Пелоси. Официально сообщалось, что они посетят Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако, как узнал CNN, Пелоси может остановиться на ночь на Тайване.

Власти Китая заявили, что возможный визит Пелоси подорвет отношения между двумя странами. Как сообщили источники Financial Times, Пекин в частном порядке предупредил администрацию Байдена о возможных военных последствиях.

На фоне сообщений о возможном визите Пелоси в аэропорт столицы Тайваня Тайбэя поступило письмо с угрозами, пишет издание United News. Неизвестный заявил, что установит в аэропорту «три взрывных устройства», чтобы помешать приезду спикера палаты представителей США.

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