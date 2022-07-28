Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет

Китай настроен решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, подчеркнул Си Цзиньпин в разговоре с Байденом на фоне роста напряженности вокруг Тайваня

Си Цзиньпин (Фото: Selim Chtayti / Reuters)

Председатель Китая и генсек компартии страны Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил президента США Джо Байдена, что тот, кто «играет с огнем, обожжется», передает Bloomberg.

Он подчеркнул, что китайский народ настроен «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в вопросе Тайваня, и добавил, что не признает провозглашенную независимость острова.

Байден, в свою очередь, заверил, что США придерживаются политики «одного Китая». Тем не менее агентство указало на то, что в заявлении Госдепа США разговор подчеркнуто не назывался «конструктивным» в отличие от предыдущих звонков.

В четверг, 28 июля, Байден провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби не раскрыл темы разговора.

По данным CNN, это уже пятый созвон лидеров двух стран с начала 2022 года.

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Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Так, при президентстве Дональда Трампа Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин, в том числе из-за тайваньского вопроса. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в последнее время из-за плана спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить остров в ближайшее время.

Китай не раз призывал руководство США отказаться от визита, напоминая об

обязательствах, которые налагает на Штаты поддержка «одного Китая».

Если визит Пелоси состоится, то она станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

При этом президент США указал на то, что военные не считают эту инициативу хорошей. По данным CNN, в Белом доме обеспокоены возможностью Китая объявить бесполетную зону над Тайванем для срыва визита Пелоси. Источник телеканала добавил, что Пекин может направить истребители к острову, что повлечет ответ Тайбэя и Вашингтона.

В МИД КНР сообщили о «серьезной подготовке» к вероятному визиту Пелоси, передает Bloomberg.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин не признает независимость острова, считая его своей провинцией. У США нет дипотношений с властями провозглашенной на острове Китайской республики, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты.