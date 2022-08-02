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CNN узнал о планах Пелоси прилететь на Тайвань во главе делегации

Несмотря на предупреждения Китая и отсутствие Тайваня в списке регионов для посещения в рамках азиатского турне, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может остановиться там на ночь, заявили источники телеканала
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках своего азиатского турне может остановиться на ночь на Тайване, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских и тайваньских чиновников.

Пока неясно, когда именно самолет с Пелоси на борту приземлится в Тайбэе. По словам американского чиновника, представители министерства обороны круглосуточно следят за любыми передвижениями китайцев в регионе и разрабатывают план обеспечения ее безопасности.

Согласно опубликованной Пелоси в Twitter фотографии со встречи с послом США в Сингапуре, кроме нее в делегацию входят еще пять человек. По данным тайванского портала EtToday, чиновники прибудут на остров в 22:20 2 августа, а на следующий день покинут Тайвань. Портал пишет, что делегация остановится в отеле Grand Hayatt или Marriott, в гостиницах эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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Пекин, Китай

Материал дополняется.

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Нэнси Пелоси Тайвань
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