Nikkei сообщила о переброске авианосца США ближе к Тайваню

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Папа римский посетит Казахстан Общество, 15:46
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:43
Шведский тренер извинился за шутку про бомбу в аэропорту Спорт, 15:39
Китай и Россия в новой реальности: история, перспективы и проблемы Социальная экономика, 15:33
Песня Бейонсе «Renaissance» побила рекорд стримингового сервиса Spotify Life, 15:27
Портфель на осень: как инвестору подготовиться к коррекции рынка Pro, 15:25
Борис Джонсон и его супруга Кэрри устроили свадебное торжество Life, 15:24
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 15:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Пензенской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 15:18
Nikkei сообщила о переброске авианосца США ближе к Тайваню Политика, 15:07
Mercedes-Benz отзовет в России более 38 тыс. автомобилей Авто, 15:07
Эксперты оценили зависимость России от импортных газовых турбин Бизнес, 15:05
Repubblica и Corriere della Sera сообщили детали о болезни Чубайса Политика, 15:04
Аналитики зафиксировали снижение доступности жилья в России Недвижимость, 15:02
Политика ,  
0 

Nikkei сообщила о переброске авианосца США ближе к Тайваню

USS Ronald Reagan
USS Ronald Reagan (Фото: U.S. Navy / Flickr)

США перебросили в район Тайваня авианосец и десантные корабли, пишет Nikkei Asia со ссылкой на данные отслеживания судов Военно-морского института США и сайты отслеживания полетов.

Как пишет издание, сейчас в районе Тайваня находятся авианосец «Рональд Рейган» (26 июля он вышел из Сингапура, как пишет The New York Times, получив приказ следовать на север в сторону Южно-Китайского моря и в направлении Тайваня), десантные корабли «Триполи» (находится у южного японского острова Окинава) и «Америка» (у города Сасебо на юго-западе Японии). Еще один авианосец, «Авраам Линкольн», десантный вертолетоносец ВМС США «Эссекс» и 36 других военных кораблей, а также три подводные лодки расположены на Гавайях.

Вблизи Окинавы также находятся два военно-транспортных HC-130J Combat King IIS, в пути из Анкориджа (Аляска) их сопровождали несколько самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker.

Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая
Политика
Нэнси Пелоси

Переброска техники происходит на фоне визита в Азию делегации американских конгрессменов во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официально было заявлено, что они посетят Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Китай опасается, что Пелоси также решит приземлиться на Тайване.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.

Административный статус региона не урегулирован. У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять в регион оружие для его защиты. Тем не менее США придерживаются политики «одного Китая».

1 августа МИД КНР заявил, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», если Пелоси посетит Тайвань. В ведомстве в очередной раз отметили, что визит «третьего должностного лица американских властей» (после президента и вице-президента) на остров «приведет к вопиющему политическому воздействию».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Антон Беркасов / РБК «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Как уходящие западные бренды будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Теги
Нэнси Пелоси Тайвань США Китай
Материалы по теме
NBC узнал о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань
Политика
Минобороны КНР потребовало от США отказаться от визита Пелоси на Тайвань
Политика
Politico узнала о подготовке ЕС к возможной эскалации между США и Китаем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter