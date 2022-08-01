Nikkei сообщила о переброске авианосца США ближе к Тайваню

USS Ronald Reagan (Фото: U.S. Navy / Flickr)

США перебросили в район Тайваня авианосец и десантные корабли, пишет Nikkei Asia со ссылкой на данные отслеживания судов Военно-морского института США и сайты отслеживания полетов.

Как пишет издание, сейчас в районе Тайваня находятся авианосец «Рональд Рейган» (26 июля он вышел из Сингапура, как пишет The New York Times, получив приказ следовать на север в сторону Южно-Китайского моря и в направлении Тайваня), десантные корабли «Триполи» (находится у южного японского острова Окинава) и «Америка» (у города Сасебо на юго-западе Японии). Еще один авианосец, «Авраам Линкольн», десантный вертолетоносец ВМС США «Эссекс» и 36 других военных кораблей, а также три подводные лодки расположены на Гавайях.

Вблизи Окинавы также находятся два военно-транспортных HC-130J Combat King IIS, в пути из Анкориджа (Аляска) их сопровождали несколько самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker.

Переброска техники происходит на фоне визита в Азию делегации американских конгрессменов во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официально было заявлено, что они посетят Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Китай опасается, что Пелоси также решит приземлиться на Тайване.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.



Административный статус региона не урегулирован. У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять в регион оружие для его защиты. Тем не менее США придерживаются политики «одного Китая».

1 августа МИД КНР заявил, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», если Пелоси посетит Тайвань. В ведомстве в очередной раз отметили, что визит «третьего должностного лица американских властей» (после президента и вице-президента) на остров «приведет к вопиющему политическому воздействию».