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Китай закрыл небо у Тайваня на фоне предполагаемого визита Пелоси

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай закрыл небо у Тайваня на фоне предположительного приближения спецборта ВВС США, который, как предполагается, перевозит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, передает CNBC.

Как передает Bloomberg, Тайвань столкнулся с кибератаками перед приездом Пелоси. По словам пресс-секретаря президента Ксавье Чанга, масштабы DDoS-атак, или атак типа «отказ в обслуживании», были в 200 раз масштабнее, чем обычно. К примеру, не работает сайт министерства иностранных дел.

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