Пелоси прилетела в Малайзию в рамках азиатского турне

Нэнси Пелоси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, сообщает Bernama.

По данным малайзийского агентства, борт с Пелоси приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге. Планируется, что политик встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Пелоси в составе делегации американских конгрессменов 31 июля начала свое турне по странам Азии. В пресс-службе политика сообщалось, что она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. С этими «союзниками и друзьями» Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления», а также «подтвердить [им свою] непоколебимую приверженность», — отмечали в пресс-службе. Под вопросом остается визит Пелоси на Тайвань.