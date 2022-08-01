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Китай пригрозил военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

В МИД Китая заявили, что визит третьего по рангу чиновника в США на Тайвань не останется без последствий. Официально визит Пелоси на остров не анонсировали
Пекин, Китай
Пекин, Китай (Фото: Ng Han Guan / AP)

Войска Китая «не будут сидеть сложа руки», если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, заявили в МИД КНР, передает Reuters.

В ведомстве в очередной раз отметили, что визит «третьего должностного лица американских властей» (после президента и вице-президента) на Тайвань, который объявил о своей независимости от Китая в 1949 году, но Пекин продолжает считать его своей провинцией, «приведет к вопиющему политическому воздействию».

Накануне, 31 июля, началось азиатское турне Пелоси в составе делегации американских конгрессменов. Как сообщалось на сайте политика, они посетят четыре страны — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. С этими «союзниками и друзьями» Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления», а также «подтвердить [им свою] непоколебимую приверженность».

Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая
Политика
Нэнси Пелоси

Тайвань в официальном анонсе как место остановки делегации был не указан. Однако китайская газета Global Times со ссылкой на эксперта, профессора Китайского народного университета Диао Дамина пишет, что исключать визит Пелоси на остров нельзя. Другие китайские аналитики предположили, что приземление спикера американского конгресса на острове может быть незапланированным — например, под предлогом дозаправки самолета.

Газета Politico, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата, указывает, что Евросоюз озабочен ростом напряженности между Пекином и Вашингтоном. НАТО в целом пока не обеспокоено данным фактом, но собеседник допустил, что ситуация «может усугубиться» и в «худшем случае» возможная эскалация может «отвлечь внимание США от ситуации на Украине».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что полет спикера палаты представителей США в Азию представляет собой «опасный военно-политический авантюризм».

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