Хуснуллин предсказал будущее Запорожья в «дружной российской семье»

Это уже второй регион Украины за два дня, будущее которого вице-премьер Марат Хуснуллин увидел в «российской семье». Официально Кремль не заявлял о планах присоединить украинские территории к России

Фото: РИА Новости

Запорожская область Украины должна быть максимально интегрирована с Россией, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь.

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Он добавил, что у области хороший потенциал в сфере производства стройматериалов, регион может помочь в восстановлении территорий Украины.

«Здесь мы очень рассчитываем на помощь области по строительным материалам. Потому что здесь хороший потенциал по строительным материалам, а в России не хватает сегодня строительных материалов. Поэтому мы считаем, что нужно задействовать максимально все предприятия, в том числе и для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал вице-премьер.

Он также рассказал, что российские власти помогут фермерам Запорожской области реализовать продукцию нового урожая.

«Важный вопрос — это экспорт продукции сельхозпроизводителя, важнейший вопрос, <...> в ближайшее время будем помогать [фермерам Запорожской области] продавать свою продукцию, освобождать элеваторы, места хранения, чтобы уже подготовиться к приемке нового урожая. Обсудили предприятия, которые можно интегрировать с российской экономикой, пути транспортировки по железной дороге, по автомобильной», — сказал Хуснуллин.

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Вице-премьер также заверил, что Запорожская атомная электростанция будет «работать на Россию», но власти готовы наладить поставки электроэнергии с нее на подконтрольные Украине территории за деньги. «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — сказал он.

По словам Хуснуллина, все рабочие места на АЭС будут сохранены: «У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет».

Накануне Хуснуллин говорил о перспективах Херсонской области, которая, по его словам, займет достойное место в «российской семье». «У Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем вместе сотрудничать, не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — сказал вице-премьер.

Он также сообщил о мерах поддержки региона, которые примет Россия. По словам вице-премьера, выделены деньги на восстановление и ремонт дорог и мостов, эти работы в Москве видят первоочередной задачей. Области будут поставлять медикаменты и все, «что необходимо для работы медицинской сети» из России, добавил он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью «денацификации» и «демилитаризации» страны. Тогда власти заявляли, что речи об оккупации территории Украины или присоединении ее части к России не идет.