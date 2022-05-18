Хуснуллин предсказал будущее Запорожья в «дружной российской семье»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Хуснуллин предсказал будущее Запорожья в «дружной российской семье»

Это уже второй регион Украины за два дня, будущее которого вице-премьер Марат Хуснуллин увидел в «российской семье». Официально Кремль не заявлял о планах присоединить украинские территории к России
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Запорожская область Украины должна быть максимально интегрирована с Россией, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь.

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Он добавил, что у области хороший потенциал в сфере производства стройматериалов, регион может помочь в восстановлении территорий Украины.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

«Здесь мы очень рассчитываем на помощь области по строительным материалам. Потому что здесь хороший потенциал по строительным материалам, а в России не хватает сегодня строительных материалов. Поэтому мы считаем, что нужно задействовать максимально все предприятия, в том числе и для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал вице-премьер.

Он также рассказал, что российские власти помогут фермерам Запорожской области реализовать продукцию нового урожая.

«Важный вопрос — это экспорт продукции сельхозпроизводителя, важнейший вопрос, <...> в ближайшее время будем помогать [фермерам Запорожской области] продавать свою продукцию, освобождать элеваторы, места хранения, чтобы уже подготовиться к приемке нового урожая. Обсудили предприятия, которые можно интегрировать с российской экономикой, пути транспортировки по железной дороге, по автомобильной», — сказал Хуснуллин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции

Хуснуллин заявил о «большой перспективе Херсона в российской семье»
Политика
Марат Хуснуллин

Вице-премьер также заверил, что Запорожская атомная электростанция будет «работать на Россию», но власти готовы наладить поставки электроэнергии с нее на подконтрольные Украине территории за деньги. «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию», — сказал он.

По словам Хуснуллина, все рабочие места на АЭС будут сохранены: «У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет».

Накануне Хуснуллин говорил о перспективах Херсонской области, которая, по его словам, займет достойное место в «российской семье». «У Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем вместе сотрудничать, не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — сказал вице-премьер.

Шольц и Зеленский назвали условие мирного урегулирования конфликта
Политика
Фото:Минобороны РФ


Он также сообщил о мерах поддержки региона, которые примет Россия. По словам вице-премьера, выделены деньги на восстановление и ремонт дорог и мостов, эти работы в Москве видят первоочередной задачей. Области будут поставлять медикаменты и все, «что необходимо для работы медицинской сети» из России, добавил он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью «денацификации» и «демилитаризации» страны. Тогда власти заявляли, что речи об оккупации территории Украины или присоединении ее части к России не идет.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика


11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решать жители этого региона Украины.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Марат Хуснуллин Запорожская область Украина
Материалы по теме
Хуснуллин заявил о «большой перспективе Херсона в российской семье»
Политика
Хуснуллин объявил о начале помощи в восстановлении инфраструктуры ЛНР
Политика
Аксенов заявил о планах подачи энергии в Херсон и Запорожье через Крым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter