В Херсонской области оценили сроки возможного присоединения к России

Вопрос о вхождении региона в состав России будет решен «ближе к следующему году», заявили в пророссийской администрации Херсонской области. Там допускают, что могут провести «какое-то голосование или плебисцит»

Херсон (Фото: AP)

Назначенный в апреле замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил Reuters, что вопрос присоединения региона к России будет зависеть от хода боевых действий на Украине и решение об этом, вероятно, примут «к следующему году».

Стремоусов допустил, что процесс может включать в себя референдум. При этом в начале мая он говорил, что «никаких референдумов» не будет, обвиняя украинскую сторону в том, что она «вбрасывает фейки» о намерении Москвы запустить голосование о создании Херсонской народной республики.

«Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — сказал Стремоусов в интервью Reuters. На вопрос агентства о сроках возможного вхождения региона в состав России он заявил, что «к осени этого не произойдет».

«Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела», — добавил Стремоусов.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. Там сформировали военно-гражданскую администрацию, ввели в оборот рубль и запустили вещание российских телеканалов. Стремоусов пообещал сделать русский язык в регионе государственным наряду с украинским.

В начале военной операции на Украине президент России Владимир Путин заверял, что об оккупации территорий страны речи не идет и Москва признает право всех народов на самоопределение.

Читайте на РБК Pro Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи Pro Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле Прогнозы Pro Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Инструкции Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Инструкции

11 мая Стремоусов заявил о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России; с его слов, регион не вернется под контроль Киева и не будет «колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации». Накануне в военно-гражданской администрации решили закрыть границу со стороны Николаевской и Днепропетровской областей Украины «в целях безопасности».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона, об этом же говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Кремле указывали, что вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами». В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин счел, что регион займет достойное место в «российской семье». 25 мая Путин упростил для жителей области процедуру получения российского гражданства.