Турчак выразил надежду на вхождение ДНР, ЛНР и Херсона в состав России

Херсонская область Украины и «освобожденные» территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России. Такое мнение высказал в интервью «РИА Новости» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких», — сказал Турчак.

По его словам, аналогичный референдум должен пройти в Запорожской области, после того, как там прекратятся обстрелы и появится «зона безопасности».

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. Там сформировали военно-гражданскую администрацию, ввели в оборот рубль и запустили вещание российских телеканалов. По словам назначенного замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, «к следующему году» будет рассмотрен вопрос о присоединении региона к России.