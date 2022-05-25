Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

Запорожская область «сотни лет» была российским регионом, после взятия под контроль города Запорожье начнется процесс вхождения в состав России, заявили в военно-гражданской администрации, отвергнув создание Запорожской республики

Фото: РИА Новости

Единственный путь развития Запорожской области предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида «серой зоны», заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы. Все больше людей активно выступают за сближение с Россией», — утверждает Рогов.

Он отметил, что процесс вхождения региона в состав России начнется после взятия под контроль областного центра — города Запорожье, сейчас российские силы контролируют только две три области. «Все к тому идет, что город будет освобожден», — настаивает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, предположив, что регион войдет в Южный федеральный округ (ЮФО).

Рогов также рассказал о введении в Запорожской области бивалютной зоны с использованием рублей и гривны. Он добавил: «Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области».

В середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин выразил уверенность, что Запорожскую область следует в большей степени интегрировать с Россией. Он пояснил, что посетил регион именно для оказания помощи в этом процессе. «Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье», — добавил Хуснуллин, отметив, что в Запорожской области есть потенциал для производства строительных материалов, что пригодится во время восстановления территорий.

«В России не хватает сегодня строительных материалов. Поэтому мы считаем, что нужно задействовать максимально все предприятия, в том числе и для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал вице-премьер.

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Аналогичным образом он также высказывался о Херсонской области, которая с середины марта находится под полным контролем российских сил. «У Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье», — уверен Хуснуллин. В начале мая в военно-гражданской администрации этого региона заявили о намерении войти в состав России на основании обращения к президенту Владимиру Путину. В Кремле в ответ сообщили, что этот вопрос следует изучить юристам, а решение о присоединении к России должны принять жители области.

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