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Постпред Крыма заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России

Постпред Крыма Мурадов: «юг бывшей Украины» был подарен, а теперь войдет в состав России
К России присоединятся южные украинские территории, считает постпред Крыма. Мурадов утверждает, что эти земли были «подарены» Киеву
Георгий Мурадов
Георгий Мурадов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Территории Южной Украины, занятые российскими войсками, войдут в состав России, это станет «волей самого народа», который на протяжении восьми лет жил в условиях «репрессий и издевательств», заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России», — сказал он.

Крымский постпред утверждает, что южные территории Украине «подарили», исторически они были русскими с русскоязычным населением. У России с этими регионами «общий культурный» код, продолжил Мурадов, добавив, что уже в них формируются военно-гражданские администрации, работают российские телеканалы, начинает использоваться российская валюта, а в школах начинается обучение по учебникам из России.

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Российские военные начали спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Свои действия он обосновал стремлением провести «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства, утверждая, что официальные власти восемь лет подвергали мирных граждан «издевательствам, геноциду». Президент заверил, что Россия не будет оккупировать территории Украины, отметив при этом право народов на самоопределение. «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — сказал Путин.

Контроль над Херсоном российские силы установили 2 марта, к середине месяца распространив его на территорию всего региона. На юге Запорожской области и в Херсонской области затем сформировали военно-гражданские администрации. Власти Херсонской области сообщили, что референдумов проводиться не планируется и анонсировали переход на расчеты в рублях в течение нескольких месяцев, а затем заявили о планах присоединиться к России, указав, что широкие связи с Москвой уже налажены. «Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заявляли власти региона.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», призвав местных жителей в этом не сомневаться. Турчак вместе с тем сказал, что статус региона определит его население.

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Украинский президент Владимир Зеленский в конце апреля предупредил, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на территориях, занятых российскими войсками, будут проходить референдумы. Он еще раз отметил, что настаивает на личных переговорах с Путиным, поскольку переговоры делегаций не дадут того же эффекта.

В МИД России в конце апреля заверили, что «не слышали» информации о подготовке референдумов в Херсоне о присоединении к России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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