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Песков призвал выверить юристами идею присоединения Херсонской области

В военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили о намерении обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России. Песков заявил, что этот вопрос должны решать местные жители
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решать жители этого региона Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен юристами и правовиками», — добавил он.

Ранее назначенный после перехода области под контроль российских войск замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что власти обратятся к Владимиру Путину с просьбой присоединить регион. Стремоусов пояснил, что «абсолютно законный референдум» 2014 года в Крыму не был принят мировым сообществом, поэтому «это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее замглавы администрации заявлял, что область намерена стать одним из регионов России (по темпам развития — «чем-то близким к Крыму»). «Мы намерены жить в составе Российской Федерации. <...> Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно целое с регионами России», — сказал он.

При этом глава администрации Владимир Сальдо подчеркивал, что Херсонскую область не планируется присоединять к Крыму. «Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью», — рассказывал он. Планов менять административно-территориальное устройство региона нет, отмечал Сальдо. Масштабных восстановительных работ в области, по его словам, не требуется.

Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации.

С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.

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Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в апреле выразил уверенность, что Херсонская область войдет в состав России. Предложение провести там референдум о создании народной республики или присоединении к Крыму озвучивал первый зампред комитета Госдумы по международным делам от фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 6 мая сказал, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда, но статус региона определят его жители.

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