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Военная операция на Украине ,  
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Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Зеленский: Залужный и Сырский на ставке доложили о сложной ситуации в Авдеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Авдеевка расположена в 10 км от Донецка. По оценке ВСУ, этот участок остается самым сложным уже несколько недель. Как ранее писал Bild, Залужный предложил вывести войска из города, но Зеленский отказался и приехал к обороняющимся
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация, об этом на ставке доложил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и замкомандующего группы войск «Восток» Эдуард Москалев, написал президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Президент Украины поблагодарил военнослужащих и сообщил о работе над получением для ВСУ большей мощи, ускорении постройки оборонительных сооружений и скорости выпуска снарядов.

Зеленский и Залужный разошлись во взглядах на перспективу обороны Авдеевки, писал ранее Bild. Главком несколько недель назад рассудил, что лучше вывести украинские войска из города, чтобы «выровнять фронт» и облегчить оборону. Однако президент Украины выступил против, лично приехал в Авдеевку к военнослужащим в конце декабря и подчеркнул, что этот участок — один из самых сложных.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Прошлой осенью Минобороны России отчитывалось об улучшении позиций на авдеевском направлении. Как писал The Economist, российские войска тогда предпринимали «непрерывные атаки».

В конце декабря Залужный предупредил, что Авдеевка может в феврале—марте повторить судьбу Бахмута (Артемовск). ВСУ утратили контроль над Бахмутом прошлой весной, перед этим, как рассказали источники Bild, главком советовал Зеленскому оставить город, но тот выступил против.

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CNN, The New York Times, The Washington Post и другие западные издания сообщили на этой неделе о планах Зеленского уволить Залужного. По их информации, решение пока отложено, а главком предупредил президента, что его отставка вряд ли приведет к улучшению позиций украинской армии, которой предстоит продолжить сражаться против более крупной и лучше вооруженной армии.

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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