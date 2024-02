Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Авдеевка расположена в 10 км от Донецка. По оценке ВСУ, этот участок остается самым сложным уже несколько недель. Как ранее писал Bild, Залужный предложил вывести войска из города, но Зеленский отказался и приехал к обороняющимся

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Авдеевке сложилась особенно сложная ситуация, об этом на ставке доложил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и замкомандующего группы войск «Восток» Эдуард Москалев, написал президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Президент Украины поблагодарил военнослужащих и сообщил о работе над получением для ВСУ большей мощи, ускорении постройки оборонительных сооружений и скорости выпуска снарядов.

Зеленский и Залужный разошлись во взглядах на перспективу обороны Авдеевки, писал ранее Bild. Главком несколько недель назад рассудил, что лучше вывести украинские войска из города, чтобы «выровнять фронт» и облегчить оборону. Однако президент Украины выступил против, лично приехал в Авдеевку к военнослужащим в конце декабря и подчеркнул, что этот участок — один из самых сложных.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.

Прошлой осенью Минобороны России отчитывалось об улучшении позиций на авдеевском направлении. Как писал The Economist, российские войска тогда предпринимали «непрерывные атаки».

В конце декабря Залужный предупредил, что Авдеевка может в феврале—марте повторить судьбу Бахмута (Артемовск). ВСУ утратили контроль над Бахмутом прошлой весной, перед этим, как рассказали источники Bild, главком советовал Зеленскому оставить город, но тот выступил против.

CNN, The New York Times, The Washington Post и другие западные издания сообщили на этой неделе о планах Зеленского уволить Залужного. По их информации, решение пока отложено, а главком предупредил президента, что его отставка вряд ли приведет к улучшению позиций украинской армии, которой предстоит продолжить сражаться против более крупной и лучше вооруженной армии.