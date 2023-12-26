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Военная операция на Украине ,  
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Залужный допустил повторение в Авдеевке сценария с Артемовском

Главком ВСУ Залужный: в Авдеевке может повториться сценарий Артемовска
Сюжет
Военная операция на Украине
Главком ВСУ заявил, что украинской стороне важнее сохранить людей, а не территории, и допустил повторения сценария Бахмута в Авдеевке. На этой неделе российские военные взяли под контроль Марьинку
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В городе Авдеевка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через два-три месяца может повториться сценарий с Артемовском (украинское название — Бахмут), заявил главком ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна».

«Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем», — сказал главком ВСУ.

Он призвал не устраивать «шоу или скорбь» вокруг населенного пункта. «Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — заявил Залужный.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По данным на начало 2022 года, население города составляло 317 тыс. человек. В марте 2023 года глава администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш призывал находящихся в городе людей уезжать оттуда. Руководство Донецкой народной республики в свою очередь сообщало о неоднократных обстрелах из Авдеевки, в том числе в направлении Донецка.

Минобороны России объявило о взятии Артемовска под контроль в мае, бои за город шли несколько месяцев. Немецкая газета Bild писала о конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее данным, военное руководство предлагало обсудить возможность покинуть город, исходя из тактических соображений, но политические власти настояли на его удержании. Зеленский называл обстановку в городе сложной и говорил, что военные не будут пытаться отстоять его «любой ценой».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки под полный контроль российскими силами. По его словам, это позволит отодвинуть украинские подразделения от Донецка и предоставит возможность России «выходить на более широкий оперативный простор».

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Виталий Барабаш ранее предупреждал о «безумных потерях» и изменении линии соприкосновения в случае прекращения военной поддержки Киева со стороны США.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ Валерий Залужный
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