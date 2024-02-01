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Военная операция на Украине ,  
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Залужный назвал основные недостатки обороны Украины

Главком ВСУ Залужный назвал основные недостатки обороны Украины
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Военная операция на Украине
Киев зависит от поставок Запада и должен бороться с их сокращением; он не может эффективно провести мобилизацию; есть проблемы с собственным производством оружия; несовершенна правовая база — вот что назвал недостатками Залужный
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Главком ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке написал колонку для CNN, где изложил свои взгляды на состояние украинской армии и то, что нужно изменить в оборонной сфере Украины. Телеканал утверждает, что статья была написана до появления сообщений о вероятной отставке главкома.

Выводы Залужного, перечисленные в материале:

  • Крайне важным в современных условиях он назвал развитие беспилотных систем, которое позволит избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «нет преимущества».
  • Киев должен бороться с сокращением поддержки со стороны Запада и одновременно — с «политической напряженностью» внутри страны.
  • Украина неспособна «повысить численность своих вооруженных сил без использования непопулярных мер».
  • Проблемой для Киева также является «несовершенство нормативно-правовой базы» и «частичная монополизация оборонной промышленности», из-за чего есть «узкие места» в производстве снарядов.

По мнению главкома ВСУ, в текущем году Украине предстоит «сосредоточить основные усилия на трех направлениях»: создать систему обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами; изменить «философию обучения и ведения» боевых действий с учетом ограниченности ресурсов; «освоить новые боевые возможности» (какие именно, не уточняется).

Как и почему появилась информация об отставке главкома ВСУ
Политика
Валерий Залужный

29 января украинские СМИ сообщили о возможной отставке Залужного, который является главкомом ВСУ с июля 2021 года. Информацию опроверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Однако и местные, и западные издания сообщали, что Залужный был на встрече с президентом Владимиром Зеленским, который предложил главкому уйти в отставку. По данным «Зеркала недели», Залужный не стал писать рапорт об отставке, но заявил, что верховный главнокомандующий имеет право «решать, с кем ему работать». Financial Times сообщила, что Залужный отказался от предложения занять должность советника президента по обороне, а Зеленский «ясно дал понять», что главком будет отстранен с поста в любом случае.

The New York Times писала, что увольнение Залужного было отложено из-за утечки данных об отставке, еще одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома. По данным The Economist и The Times, в качестве замены рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова.

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По данным The Washington Post (WP) Зеленский мотивировал отставку Залужного тем, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий «обновит ситуацию».

Еще до появления информации об отставке сообщалось о разногласиях между президентом и главкомом. По данным Bild, в последнее время они спорили из-за Авдеевки (ДНР). Залужный хотел вывести войска оттуда, но Зеленский этого не одобрил. WP пишет о трениях между ними в течение нескольких месяцев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва следит за ситуацией с главкомом, «очевидно», что неудачное контрнаступление и проблемы на фронтах привели к росту противоречий в Киеве.

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Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
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