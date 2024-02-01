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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки

Bild: главком ВСУ Залужный хотел оставить Авдеевку, но Зеленский отказался
Сюжет
Военная операция на Украине
Авдеевка находится в 10 км от Донецка. Залужный хотел отступить из города, но Зеленский был против и лично туда приехал, выяснил Bild. Минобороны России заявляло об улучшении позиций на данном направлении
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Владимир Зеленский этого не одобрил, пишет Bild со ссылкой на источники.

Отвод военнослужащих ВСУ из Авдеевки, рассчитывал Залужный, позволил бы «выровнять фронт» и облегчить оборону.

Зеленский действительно пытался уволить Залужного, подтвердили источники издания. По их словам, многие украинские генералы выступают против назначения на его должность Александра Сырского, поскольку нынешний главком более гуманный и пользуется большей популярностью в войсках.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.

К октябрю прошлого года российские войска предпринимали «непрерывные атаки» на авдеевском направлении, писал The Economist. Минобороны России отчитывалось об улучшении позиций на этом направлении.

В конце декабря город посетил Зеленский и назвал этот участок «одним из самых сложных». Тогда же Залужный предупреждал, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута (Артемовск). «Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем», — говорил главком.

Как писал прошлой весной Bild, когда российские войска развивали наступление на Бахмут, главком посоветовал Зеленскому отвести войска, но тот отказался. Город был утрачен ВСУ к концу мая.

CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели
Политика
Валерий Залужный (в центре)

В понедельник, 29 января, Зеленский встретился с Залужным и предложил ему уйти с должности главнокомандующего, тот отказался, сообщали со ссылкой на источники Financial Times, Washington Post и другие мировые издания. По сведениям CNN, указ будет подписан к концу этой недели.

Зеленский аргументировал свое решение тем, что украинский народ устал от боев, а западные партнеры сократили военную помощь, такие перестановки могли бы обновить ситуацию, рассказывали собеседники WP. По данным издания, они также не сошлись во взглядах на дополнительную мобилизацию: главком настаивал на необходимости призыва еще 500 тыс. человек, президент говорил о нехватке оружия, униформы и других потенциальных проблемах.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Валерий Залужный Авдеевка Украина Александр Сырский
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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