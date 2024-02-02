WP узнала, что Залужный заявил Зеленскому о малой вероятности улучшений
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения Украины на поле боя после его отставки маловероятно, пишет The Washington Post.
По его словам, любому его преемнику по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Новому главкому также по-прежнему потребуется значительный приток дополнительных сил, чтобы восполнить потери, а украинским войскам будет требоваться больше оружия и техники.
По словам собеседников издания, Залужный «не злится» из-за своей отставки.
Как писала WP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, на совещании 29 января Зеленский публично объявил о своем решении уволить Залужного. Президент объяснил, что украинцы устали от боевых действий, а западные страны замедлили военную помощь, и предположил, что новый главком «обновит ситуацию». Украинский лидер предложил Залужному должность советника, но тот отказался, хотя и собирается уйти из армии, сообщало издание.
По словам собеседника газеты, трения между Зеленским и Залужным назревали уже несколько месяцев и генерал ожидал своей отставки еще летом 2022 года. Официальный приказ о его увольнении, по данным WP, был отложен из-за огласки в СМИ.
Bloomberg связывал напряженность в отношениях главкома и президента в том числе с «бешеной популярностью» Залужного как среди украинского народа, так и среди военных. Украинское руководство неоднократно опровергало информацию об отставке главкома ВСУ.
CNN 31 января сообщил, что Залужный будет уволен к концу текущей недели. Телеканал среди возможных преемников назвал начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
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