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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский посетил Авдеевку

Президент Украины Зеленский посетил Авдеевку
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады. <...> Один из самых сложных участков фронта. Поблагодарил воинов лично», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что обсудил с командиром украинских войск оборонительную ситуацию и основные потребности, отметил лучших бойцов государственными наградами и вручил «Золотую звезду» Героя Украины одному из них.

Авдеевка находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. По данным на начало 2022 года, население города составляло 31,7 тыс. человек. В марте 2023 года глава подконтрольной Киеву администрации Авдеевки Виталий Барабаш призвал находящихся в городе людей уезжать оттуда. Руководство Донецкой народной республики, в свою очередь, сообщало о неоднократных обстрелах из Авдеевки, в том числе в направлении Донецка.

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Из-за сокращения военной помощи от западных государств в украинской армии растет тревожность, нехватка боеприпасов стала основной проблемой ВСУ, сообщила газета Independent со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников. Барабаш отметил, что если военная поддержка США прекратится, это приведет к изменению линии соприкосновения и «безумным потерям».

По словам главы Авдеевки, российским силам удалось нанести ущерб промышленности Украины, лишив ее возможности производить необходимые ей товары внутри страны.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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