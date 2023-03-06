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Bild узнала о споре Зеленского и Залужного из-за отступления из Бахмута

Bild: Зеленский и Залужный поспорили по поводу отступления из Бахмута
Главком ВСУ по соображениям тактики несколько недель назад посоветовал президенту подумать об отступлении из города, однако в Киеве решили, что будет верным удерживать Бахмут, пишет газета
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный разошлись во мнениях по поводу обстановки в Бахмуте (российское название — Артемовск), пишет портал T-Online со ссылкой на газету Bild.

По словам нескольких источников Bild в украинском руководстве, Залужный по соображениям тактики несколько недель назад посоветовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута. Однако политическое руководство сочло решение удерживать город верным.

В ноябре прошлого года газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что главнокомандующего ВСУ попросили снизить активность в публичной среде из-за роста его популярности и напряженности в отношениях с Зеленским. Однако и Зеленский, и Залужный это отрицали. Летом появились сообщения о том, что президент может отстранить Залужного от командования украинскими войсками и назначить его министром обороны. Однако Зеленский опроверг эту информацию. На просьбу оценить работу главкома украинский лидер ответил: «Оценка самая главная — мы держимся. Значит, оценка высокая».

Зеленский называл обстановку на восточном направлении, где идут ожесточенные бои за Бахмут, «сложной и болезненной». При этом он подчеркивал, что украинские военные не будут защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», а будут действовать «разумно». Российские войска пытаются окружить Бахмут и перерезать пути снабжения, говорил в конце февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «практически окружили город.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Валерий Залужный Артёмовск (Бахмут)
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