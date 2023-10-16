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Военная операция на Украине ,  
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Economist узнал, что группировка ВСУ в Авдеевке рискует попасть в «котел»

Economist: ВС России наступают под Авдеевкой, ВСУ рискуют попасть в «котел»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Российские войска с начала октября активизировались на авдеевском направлении и проводят «непрерывные атаки». Их целью, вероятно, является попытка создать «котел», окружив группировку ВСУ с трех сторон, сообщает The Economist со ссылкой на опрошенных представителей ВСУ и собственные источники.

«Враг видит в Авдеевке возможность одержать значительную победу и переломить ход боевых действий» — заявил изданию официальный представитель Таврического командования ВСУ Александр Штупун.

Как отмечает The Economist, Авдеевка — это сильно укрепленный район ВСУ, однако Россия «выделила значительные ресурсы» для своего наступления. Источники журнала уточнили, что ВС России задействуют в регионе весь боевой потенциал, включая танки, боевые машины пехоты и самолеты.

В то же время позиции Украины могут ослабнуть, поскольку ее контрнаступление опиралось «на массированный приток снарядов из Южной Кореи, который неизбежно снизится в ближайшие месяцы», говорится в статье.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Власти ДНР неоднократно сообщали об обстрелах из этого города, в том числе в направлении Донецка.

О том, что Вооруженные силы России «предпринимают ряд шагов», чтобы занять город Авдеевку, 11 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Необходимость назревала давно, и сейчас предпринимается ряд шагов, действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации к этому», — отмечал он.

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По словам главы ДНР, продвижение российских военных в Авдеевке идет «с двух сторон» — с северного и южного направлений, а также на отвоеванных позициях. Кроме того, Пушилин заявил об уничтожении «большого количества» опорных пунктов и складов ВСУ, которые находятся как в самой Авдеевке, так и на городском коксохимическом заводе.

В тот же день Минобороны России сообщило об улучшении положения российских сил в районе Авдеевки, в частности подразделения группировки войск «Юг». Спустя два дня, 13 октября, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о переброске резервов ВСУ под Авдеевку с артемовского направления.


 

Теги
Авдеевка ДНР Военная операция на Украине контрнаступление
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