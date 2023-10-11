Минобороны сообщило об улучшении положения войск в районе Авдеевки

Российские военные при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили свои позиции по переднему краю в районе Авдеевки, сообщает Минобороны

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили свои позиции по переднему краю в районе Авдеевки на донецком направлении, сообщает Минобороны России.

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка ДНР», — говорится в сообщении.

Общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 330 военнослужащих, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронемашины, три автомобиля.

Помимо этого, в населенном пункте Орловка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.

Еще в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы улучшили свои позиции в направлении Авдеевки. По его словам, взятие города под контроль позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

В сентябре он рассказал, что ВСУ понесли значительные потери личного состава и техники в боях на авдеевском направлении. Существенных изменений на тот момент не наблюдалось, но ВС России удалось отразить ряд существенных атак противника, отмечал Пушилин.