Эксперты усомнились в изменении ситуации на фронте «одними Leopard»

Чтобы эффективно использовать танки Leopard 2 Украина должна научиться вести наступательный бой совершенно другого типа, предупреждают в Международном институте стратегических исcледований

Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Чтобы эффективно использовать на поле боя западные танки Leopard 2 Украине нужно разработать новую стратегию наступательных операций — если применять их так, как это делается сейчас, преимущества этих танков будут не принесут пользы, пишет научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди в колонке для Financial Times.

Сейчас Украина использует свои танки советской эпохи для огневой поддержки пехоты на поле боя, а не в боевых действиях «танк на танк». Однако это неэффективная стратегия. Чтобы оказать значительное влияние на конфликт, Украина должна быть в состоянии управлять по крайней мере одной бронетанковой бригадой, состоящей из 100 танков Leopard 2. Это будет чрезвычайно сложно, отмечает Гэди.

«В случае с Leopard 2 эффективность боя будет во многом зависеть от способности Украины проводить общевойсковые операции, сравнимые со смертельной игрой «Камень, ножницы, бумага», в которой сильные стороны одних систем вооружения дополняют слабые стороны других», — пишет эксперт.

Leopard 2 в идеале должны быть развернуты вместе с бронированными боевыми машинами пехоты, самоходной артиллерией, системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Это может быть достигнуто только благодаря интенсивной подготовке, изменениям в доктрине и непрерывному потоку западного оружия и боеприпасов, отмечает Гэди.

Исследователь швейцарского Центра исследований в области безопасности Никлас Масухр также считает, что одно только появление Leopard не изменит ситуацию. «Нельзя просто разместить кучу основных боевых танков и ждать, что они победят». «Они очень ценны, их нужно использовать правильно и интегрировать с другими военными возможностями, имеющимися в вашем распоряжении», — отметил он.

Аналитик-исследователь по обороне и военным вопросам в Международном институте стратегических исследований Йоханн Мишель в интервью CBC заявил, что танки Leopard 2 могли бы позволить Украине перейти в наступление.

«В конфликте такого типа просто невозможно проводить крупномасштабные наступательные операции без всего разнообразия боевой бронированной техники и бронетранспортеров, и танки являются частью этого», — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что с поставками немецких танков Leopard 2 Украине ход боевых действий сильно не изменится и «ничего кардинально не произойдет».

Однако «если они эту технику [танки Leopard] не поставят непосредственно на поле боя, а начнут готовить, к примеру, в Польше или на Западной Украине новые части и соединения, которые появятся где-то весной, может быть ближе к лету, вот тогда это будет серьезно», — считает глава комитета.

25 января 2023 года правительство Германии объявило, что отправит Украине танки Leopard 2 модификации А6 и одобрит их реэкспорт из других стран. В Берлине подсчитали, что вместе с союзниками им удастся передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard.

В этот же день президент США Джо Байден объявил, что украинская армия получит 31 танк Abrams M1.

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