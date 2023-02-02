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Путин прилетел в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинграде

Владимир Путин прилетел в Волгоград в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Лобакин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, сообщает «Высота 102». Визит президента приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

По данным агентства, сначала президент отправится на Мамаев курган, где возложит цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

Президент сегодня также примет участие в концерте, который посвящен 80-й годовщине победы под Сталинградом, и встретится с представителями патриотических и молодежных организаций Волгограда, следует из анонса поездки, опубликованного на сайте Кремля. Отдельно Путин встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

О визите президента в Волгоград его пресс-секретарь сообщил 31 января. Вчера Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается осматривать памятник Сталину, установленный на территории музея-панорамы «Сталинградская битва».

Сегодня в России отмечается 80-летие Сталинградской битвы, которая началась 17 июля 1942 года, а завершилась 2 февраля 1943-го. Это сражение положило начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

26 января экс-премьер России Сергей Степашин предложил снова переименовать Волгоград в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в Сталинградской битве. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что большинство (67%) жителей Волгограда не поддержали инициативу. Кремль также не подтвердил, что Владимир Путин планирует объявить о переименовании города.

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Волгоград Владимир Путин Сталинградская битва юбилей

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