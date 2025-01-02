Как правые разворачивают Европу и к чему это может привести в 2025 году В настоящее время они входят в правительства шести стран ЕС

В 2024 году утвердился тренд на правый поворот в ЕС. Радикалы расширили представленность как в Европарламенте, так и в национальных парламентах стран союза. Как это скажется на европейской политике в 2025-м — в материале РБК

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Как правые усилили влияние в Европарламенте

Прошедшие в июне 2024 года выборы в Европарламент стали серьезным вызовом для европейских институтов: хотя основные проевропейские силы сохранили лидерство, популярность правых и националистических партий в странах ЕС существенно выросла. Так, первой пришла консервативная «Европейская народная партия» (EPP), получившая 188 из 720 мандатов, на втором месте оказался «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) со 136 мандатами. В то же время правые и ультраправые партии опередили правящие силы в таких ключевых странах блока, как Германия, Франция и Австрия.

В итоге в Европарламенте было образовано сразу три фракции, объединяющие европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий, которым суммарно досталось 187 мандатов. Фракция «Патриоты за Европу» (PfE), в которую вошли в том числе французская партия «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана, стала третьей по численности в Европарламенте с 84 мандатами.

Как правило, европейские правые партии выступают с националистических позиций, их также объединяет критическое отношение к миграции, а в некоторых случаях евроскептицизм. Кроме того, после начала военных действий на Украине некоторые представители правых сил в ЕС стали выступать за возобновление диалога с Россией, осуждая военную помощь Киеву, что стало их еще одной отличительной чертой.

Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) еще в январе предсказывали, что в девяти странах ЕС правые одержат победу на общеевропейском голосовании. Речь шла об Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. В значительной мере этот прогноз сбылся — на национальном уровне правые вышли в лидеры в Австрии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Италии и Словении. В Германии, Испании, Латвии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Хорватии правые оказались на втором-третьем местах.

«Словенская демократическая партия» (SDS) экс-премьера Янеза Янши изначально принадлежала к лагерю европейских левоцентристов, однако постепенно сдвинулась вправо и теперь придерживается популистской антимигрантской риторики и проповедует евроскептицизм. Правящая ныне в Словакии партия премьера Роберта Фицо Smer ранее относилась к фракции социал-демократов (S&D) в Европарламенте, но в октябре 2023-го ее участие там было приостановлено. Как Янша, так и Фицо считаются ключевыми сторонниками Виктора Орбана в ЕС, однако к фракции PfE в Европарламенте присоединилась только словацкая SDS, представители Smer заседают в Брюсселе как независимые депутаты. В июле Фицо назвал ряд условий для возвращения в S&D, среди них — право на собственную позицию по Украине и проблемам миграции.

Каких успехов они добились на национальных выборах

На сегодняшний момент правые партии входят в правительство в шести странах ЕС — Италии, Венгрии, Хорватии, Нидерландах, Финляндии и Словакии. Кроме того, правительство Швеции действует только благодаря косвенной парламентской поддержке националистической партии «Шведские демократы» (SD).

Прошедшие в 2024 году выборы в национальные парламенты стран ЕС подтвердили рост влияния правых сил. RN во Франции лидировала после первого тура выборов в Национальное собрание. И хотя по итогам второго тура партия Ле Пен оказалась только третьей, она существенно расширила влияние в парламенте, получив 143 кресла из 577. В Португалии ультраправая Chega по итогам выборов этого года в четыре раза увеличила свою представленность в парламенте, получив 50 из 230 мандатов и также став третьей по численности фракцией.

Ультраправая «Австрийская партия свободы» (FPÖ) одержала победу на парламентских выборах в сентябре. Надо отметить, что основанная еще в 1956-м FPÖ одной из первых европейских правых партий перестала быть нерукопожатной и с 1983 года входила в правящие коалиции пять раз. Причем последний союз FPÖ с правящей ныне в стране «Австрийской народной партией» (ÖVP) распался в 2019-м из-за скандала вокруг предполагаемых связей австрийских ультраправых с российскими властями, что в итоге открыло путь к досрочным выборам. Однако FPÖ, несмотря на победу, не была допущена до формирования правительства.

Голландская радикальная «Партия свободы» (PVV, пришла первой на выборах в 2023-м) в мае этого года заключила сделку с другими партиями, чтобы войти в правящую коалицию. Ради этого лидеру PVV Герту Вилдерсу пришлось отказаться от премьерских амбиций, а также пойти на ряд уступок во время работы над коалиционным соглашением.

По итогам парламентских выборов в Хорватии победу одержал «Хорватский демократический союз» (ХДС) премьера Андрея Пленковича, но для формирования правительства ему понадобилась поддержка ультраправой партии «Движение за Отечество».

В 2025-м страны ЕС ждет еще одна волна выборов, на которых у правых, согласно данным социологов, есть шансы укрепить свои позиции. В ФРГ уже идет предвыборная кампания, и опросы прочат второе место праворадикальной «Альтернативе для Германии» (AfD). После распада правящей «светофорной» коалиции бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца, таким образом открыв путь к досрочным выборам, которые пройдут 23 февраля. При этом рейтинги правящих сил в стране неуклонно снижаются. Кризисной точкой стали прошедшие осенью земельные выборы на востоке страны, на которых AfD победила в Тюрингии, придя второй в Саксонии и Бранденбурге. Тем не менее ведущие политические силы страны установили табу на союз с ней, так что, скорее всего, после выборов в феврале ее ждет судьба австрийской FPÖ.

Перспектива досрочных выборов вполне реальна также для Франции, если новому премьеру Пятой республики Франсуа Байру не удастся договориться с левой и правой оппозицией в парламенте. Тем временем личный рейтинг Марин Ле Пен растет.

К проведению досрочных выборов в Испании в 2025 году призывает оппозиционная «Народная партия» (PP), поскольку вокруг премьера Педро Санчеса не утихают скандалы. В апреле этого года он объявлял о своей возможной отставке из-за обвинений в коррупции в адрес его супруги Бегонии Гомес, но после пятидневной паузы все-таки решил остаться у власти. Тем временем испанская правая партия Vox, как отмечает El País, единственная из всех политических партий страны демонстрирует прирост симпатий избирателей.

Избирательная кампания в 2025-м ждет, скорее всего, Румынию. Республика должна была выбрать нового президента в декабре, однако голосование обернулось скандалом из-за победы в первом туре националиста Кэлина Джорджеску, имеющего репутацию пророссийского политика. Конституционный суд страны в итоге принял решение аннулировать результаты тура, аргументировав его наличием внешнего вмешательства. До сих пор новая дата президентских выборов не согласована, поскольку после прошедших 1 декабря парламентских выборов все еще идет процесс формирования правительства. При этом радикальный «Альянс за объединение румын» (AUR), к которому Джорджеску ранее принадлежал, по итогам парламентских выборов пришел вторым, хотя опросы пророчили ему первое место.

Какими могут быть последствия

Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) считают, что рост популярности правых в ЕС может привести к ожесточению дебатов вокруг военной поддержки Украины, а также вокруг миграционной политики ЕС.

На фоне успеха националистов в Румынии эксперты Foreign Policy допускали, что помимо этой страны в 2025 году к альянсу правых правительств в Венгрии и Словакии, которые выступают против военной поддержки Украины, могут присоединиться также Чехия и Болгария. На прошедших в октябре парламентских выборах в Болгарии считающаяся пророссийской правая партия «Возрождение» пришла третьей, однако правительство в стране до сих пор не сформировано и есть вероятность проведения еще одних досрочных выборов. В Чехии парламентские выборы назначены на осень 2025-го, и правая «Акция недовольных граждан» (AHO), одержавшая победу на этих выборах в Европарламент, лидирует в опросах.

Politico также прогнозирует, что в 2025 году амбиции венгерского премьера Орбана, стремящегося создать международный альянс «из столь же нелиберальных политиков», могут быть реализованы. Его партии ФИДЕС удалось в 2024 году объединить праворадикальные силы Европарламента в третью по численности фракцию PfE, а переизбрание Дональда Трампа президентом США увеличивает возможности венгерского премьера добиться своей цели.

Европейские правые делают акцент на скорейшем поиске мирного урегулирования кризиса на Украине, пока ключевые политики в ЕС обещают поддерживать Киев «столько, сколько понадобится». Летом Орбан, воспользовавшись председательством своей страны в Евросовете, совершал «мирную миссию», посетив сначала Украину, а затем Россию, чем вызвал недовольство в Брюсселе. 22 декабря на переговоры в Москву с президентом России Владимиром Путиным также прилетал словацкий премьер Фицо.

В то же время переоценивать возможности правых на украинском направлении не стоит. Голландская PVV, ранее осуждавшая военные поставки Украине и антироссийские санкции, сменила точку зрения ради вхождения в правительство. Накануне выборов в Нацсобрание партия Марин Ле Пен удалила со своего сайта пункты программы, посвященные оборонной политике Франции, в том числе раздел, в котором предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией. Как отмечает Euractiv, новый глава Евросовета Антониу Кошту способен находить общий язык с Орбаном, которого остальные лидеры европейских институтов пытаются изолировать. Кроме того, с 1 января председательство в Евросовете перейдет от Венгрии к Польше, которая является одним из ключевых союзников Украины в ЕС.

Что касается миграционной политики ЕС, она уже движется в сторону ужесточения, на котором настаивают правые. В 2024 году Евросовет согласовал новый миграционный пакт, который предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС и более эффективное выдворение нелегалов. В то время как правозащитники выступали с критикой этих мер, сторонники реформы отмечали, что она снизит поддержку правых партий, поскольку проблема нелегальной миграции будет эффективно решена. Германия, которая благодаря политике открытых дверей Ангелы Меркель стала ключевым направлением для беженцев после 2015-го, ввела строгий погранконтроль на всех сухопутных границах.

Одним из наиболее существенных последствий правого «всплеска» в Европе, как отмечают аналитики CFR, стала нормализация их идеологии в современной политике, поскольку теперь у некогда маргинальных партий есть шанс оказать реальное влияние в Европе. В частности, премьер-министр Италии и лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони возглавила составляемый Politico рейтинг самых влиятельных европейских политиков. При этом, как добавляет Bloomberg, Мелони борется с Орбаном за статус ключевого переговорщика от лица Европы с Трампом, который вернется в Белый дом уже 20 января.