Европарламент — что за организация, какие задачи выполняет и какой состав

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Что такое Европарламент

Европейский парламент (Европарламент, ЕП) — это законодательный орган Евросоюза. Он участвует в принятии законов, которые потом должны соблюдать все страны ЕС.

Предшественник Европарламента — Общая ассамблея Европейского объединения угля и стали, была учреждена в 1950-х. Она представляла три существовавшие тогда наднациональные европейские объединения: ЕОУС, Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (объединены в Европейское сообщество под эгидой ЕЭС в 1967 году).

Членов этой ассамблеи назначали парламенты стран объединения по установленной для каждой страны квоте. Ее первое заседание в составе 142 депутатов состоялось в марте 1958 года. В 1962-м этот орган получил свое современное название, а в 1979 году прошли первые всеобщие прямые выборы в Европарламент.

C 1992 года ежемесячные пленарные заседания Европарламента проходят в городе Страсбург (Страсбур) во Франции, где с 1949 года также проводятся заседания Совета Европы. Главное здание Европарламента в Страсбурге названо в честь французской писательницы, феминистки и евродепутата Луизы Вайсс.

Еще один комплекс зданий Европарламента находится в Брюсселе: там заседают комитеты и проходит основная часть повседневной работы депутатов. Для них это удобнее, чем постоянно ездить в страсбургскую штаб-квартиру, поскольку Европарламент тесно сотрудничает с Еврокомиссией и Евросоветом, чьи офисы расположены в Брюсселе.

Главный секретариат Европарламента базируется в Люксембурге.

Какие задачи у Европарламента

Полномочия Европарламента закреплены в статьях 223–334 и 314 Договора о функционировании ЕС. Европейский парламент выполняет три основные задачи.

1. Законодательство. Законодательные функции Европарламент разделяет с Советом ЕС — органом, состоящим из 27 министров стран Евросоюза. В отличие от большинства других парламентов мира формально ни у Совета ЕС, ни у Европарламента нет права законодательной инициативы: этим занимаются исполнительные органы ЕС, в первую очередь Еврокомиссия (ЕК). Вместе с тем Европарламент может вносить те или иные законодательные предложения на рассмотрение Еврокомиссии, а та не вправе отказывать евродепутатам без объяснения причин. Кроме того, Европарламент формирует законодательную повестку и ЕК обязана учитывать приоритеты ЕП в разработке своей ежегодной рабочей программы. Наконец, депутаты ЕП принимают законы в сферах транспорта, экологии, иммиграции, транспорта, экономического управления и других.

Чтобы какой-либо закон был принят, его должны одобрить оба законодательных органа. Европарламент в первом чтении принимает законопроекты простым большинством (число голосов за должно быть больше числа голосов против). Если этого не происходит, законопроект либо остается непринятым, либо подвергается правкам, которые затем должны согласовать все три стороны: Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС. После правок проект проходит второе чтение, где Европарламент принимает решение уже абсолютным большинством: больше половины общего количества депутатов в ЕП должны проголосовать за, даже если голосовали не все. Когда законопроект принимают, страны ЕС и Еврокомиссия начинают внедрять его в своей политике.

2. Контроль за работой Еврокомиссии. Через Европарламент проходит назначение новых членов ЕК, а если евродепутатов не устраивает работа комиссии, те могут вынести ей вотум недоверия и потребовать ее отставки. По закону эту процедуру может инициировать депутатская группа в составе не менее одной десятой всех парламентариев. Для успешного проведения вотума требуется не менее две трети голосов депутатов. За всю историю ЕС евродепутатам ни разу не удалось отправить в отставку ЕК, однако в 1999 году комиссия под председательством Жака Сантера вынуждена была сложить полномочия из-за угрозы такого голосования.

3. Бюджетная политика. Европарламент подписывает годовой бюджет ЕС, а специальный комитет по бюджетному контролю следит за расходами.

Как избирается Европарламент

Выборы в Европарламент проходят каждые пять лет в форме прямого всеобщего голосования во всех странах Евросоюза по пропорциональной системе.

Как правило, одна страна представляет один избирательный округ, за исключением Бельгии, Ирландии, Польши и Италии, которые разделили свои территории на несколько избирательных округов.

Выборы идут четыре дня, с четверга по воскресенье. Каждый гражданин, достигший возраста избирательного права по законам своей страны, может проголосовать один раз. Большинство жителей ЕС (за исключением граждан Италии и Болгарии) имеют право проголосовать за пределами ЕС, и все граждане, проживающие в другой стране ЕС, имеют право как голосовать, так и баллотироваться в Европарламент от своей страны.

В четырех странах ЕС — Бельгии, Болгарии, Люксембурге и Греции голосование обязательно.

Единой процедуры голосования нет: к примеру, оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам. Раньше, чтобы попасть в Европарламент, партии должны были набрать не менее 5% голосов избирателей, но в 2011 году это ограничение отменили. Теперь каждое государство устанавливает порог самостоятельно.

По сути, выборы проводятся каждой страной по отдельности и в соответствии с собственными законами, однако существуют и общие правила.

Кандидаты в европарламентарии

не могут быть членами национальных правительств и парламентов;

не могут занимать должности в других институтах ЕС;

должны соответствовать возрастному ограничению (как правило, минимальный возраст — от 18 до 25 лет в зависимости от правил страны, которую представляет политик).

После формирования парламента депутаты выбирают себе председателя сроком на 2,5 года. Глава Европарламента контролирует работу всех его структур и председательствует на дебатах.

С 18 января 2022 года эту должность занимает представительница Националистической партии Мальты Роберта Метсола (была переизбрана на второй срок 16 июля 2024 года).

Кроме того, на первом после выборов пленарном заседании избираются 14 вице-президентов (заместителей председателя) и пять квесторов, которые курируют административные и финансовые вопросы.

Какие страны участвуют в Европарламенте

В законодательном органе представлены все 27 государств Евросоюза. Каждой из стран в Европарламенте полагается определенное количество мандатов в зависимости от того, какую долю ее население составляет от числа жителей Евросоюза в целом, но не менее шести и не более 96. Общее число депутатских мест не должно превышать 751 (включая председателя).

Сейчас больше всего депутатов в ЕП от Германии (96), Франции (81) и Италии (76), а меньше всего — от Кипра, Люксембурга и Мальты (по шесть).

Сколько депутатов в Европарламенте

Число европарламентариев меняется от созыва к созыву и зависит от демографической ситуации в Евросоюзе. Перед каждыми новыми выборами Евросовет утверждает количественный состав ЕП, и именно это число мандатов разыгрывается на голосовании.

В первом созыве Европарламента (1979–1984 годы) заседали 434 депутата от девяти стран. На выборах в 2019 году изначально избирался 751 депутат, но после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году их число сократилось до 705. В текущем созыве (2024–2029 годы) Евросовет немного увеличил его, и сейчас в нем 720 депутатов.

Какие партии есть в Европарламенте

Представители идейно-политически близких национальных партий в Европарламенте объединяются во фракции. В каждую из них должны войти не менее 23 депутатов из как минимум семи стран. Фракции обычно соотносятся с европартиями или состоят из нескольких европартий — то есть партий, которые действуют на общеевропейском уровне и работают в политических институтах ЕС. В первом составе Европарламента, избранном в 1979 году, доминировали социалисты (124 мандата, или 28,57%) и христианские демократы (117 мест, 26,96%) — две исторически лидирующие политические силы в этом органе.

Сейчас в Европарламенте десятого созыва (2024–2029 годы) восемь партийных фракций.

Фракция Политическая ориентация Число мест Доля Европейская народная партия (ЕНП) правоцентристская коалиция христианско- демократических партий 188 26,11% «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) левоцентристская коалиция социал-демократических партий 136 18,89% «Патриоты за Европу» альянс правых и ультраправых партий 84 11,67% «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) консерваторы и умеренные евроскептики 78 10,83% «Обновляя Европу» (Renew) либералы и центристы 77 10,69% «Зеленые» — «Европейский свободный альянс» коалиция лево-либеральных партий экологической направленности и регионалистских сил 53 7,36% «Левые в Европейском парламенте» (GUE/NGL) социалисты и коммунисты 46 6,39% «Европа суверенных наций» правые и ультраправые 25 3,47% Независимые 33 4,58%

Отдельную фракцию составляют независимые депутаты — по итогам выборов 2024 года их в Европарламенте оказалось 33 (или 4,58%).

Результаты выборов в Европарламент в 2024 году

В 2024 году выборы в Европарламент, первые после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году, проходили с 6 по 9 июня.

Больше всего голосов получили правоцентристы Европейской народной партии, к которой принадлежит в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Им досталось 188 из 720 мандатов. На втором месте со 136 местами оказался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

На выборах 2024 года правые и ультраправые силы укрепили свои позиции по сравнению с предыдущими созывами ЕП в нескольких странах Евросоюза, включая Австрию, Германию, Францию и Италию.

Неудачными выборы оказались для либералов и зеленых. Либеральная фракция «Обновляя Европу», куда входит, например, коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона, получила в новом созыве 77 мандатов — на 22 меньше, чем в предыдущем. Зеленым досталось 53 против 71 места в 2019 году.

Десятый созыв Европарламента начал работу 16 июля 2024 года.