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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Румынии пообещал поддержать Трампа в усилиях по Украине

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Военная операция на Украине
Румыния будет развиваться «в мире», заверил премьер Чолаку, добавив, что в связи с этим Бухарест поддержит усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Румыния будет поддерживать усилия избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) в урегулировании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Марчел Чолаку в ходе выступления в парламенте.

Он отметил, что Румыния «стала ценить мир еще больше», и заверил, что страна «будет развиваться в мире и спокойствии».

«Это моя гарантия и гарантия правительства! Вот почему у меня сложились очень хорошие отношения с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я твердо верю, что после 20 января, с официальным вступлением в должность, одним из его главных приоритетов будет прекращение войны на Украине. И Румыния будет поддерживать Соединенные Штаты всеми своими силами в этом стремлении», — сказал Чолаку (цитата по G4Media.ro).

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Трамп до выборов в ноябре и после своей победы на них заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине как можно скорее. NBC сообщал, что его команда уже ведет переговоры с уходящей администрацией США и представителями Украины. Один из собеседников телеканала отметил, что Трамп "серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня».

В середине декабря республиканец заявил о "небольшом прогрессе" в работе над урегулированием конфликта. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже Трамп говорил, что тот желает завершения конфликта. Также будущий президент США намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Последний говорил, что готов к разговору с Трампом "в любое время".

Команда Трампа предложила ему несколько планов мирного урегулирования конфликта. Одно из них представил Кит Келлог, назначенный позже спецпосланником Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В соответствии с его инициативой Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров, а Москву предупредят об усилении поддержки Украины в случае любого отказа России от переговоров. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

В начале января у Келлога запланирована поездка, во время которой он посетит в том числе Киев. 

Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его. 

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Румыния Дональд Трамп мирное урегулирование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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