Почему ФРГ отказалась от политики открытых дверей и ввела погранконтроль Ее соседи по ЕС крайне недовольны этой мерой

Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. С чем это связано и почему может привести к разладу в ЕС — в материале РБК

Обстановка на немецко-польской границе во Франкфурте-на-Одере, Германия (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Тема миграции вышла на первый план во время общих дебатов в бундестаге 11 сентября. Канцлер Олаф Шольц предстал на них как никогда эмоциональным: он яростно критиковал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), в период правления которого канцлер Ангела Меркель провозгласила политику открытых дверей для беженцев. «Вы тот тип политика, который считает, что, дав интервью в Bild am Sonntag, он уже решил проблему миграции», — сказал Шольц нынешнему лидеру ХДС Фридриху Мерцу, обвинив в бездействии кабинет Меркель. В ответ христианские демократы заявили, что страна с приходом к власти светофорной коалиции три года назад не стала более безопасной.

Как в Германии развивается дискуссия о миграции

Сейчас власти ФРГ, пытаясь справиться с наплывом нелегалов, приняли ряд жестких мер, включая введение пограничного контроля на всех внутренних границах. Этот режим вводится с 16 сентября на шесть месяцев. При этом оппозиционный ХДС настаивает, чтобы на границе в качестве временной меры отказывали всем просителям убежища, и чтобы те в соответствии с так называемой Дублинской процедурой подавали заявление об убежище в той стране ЕС, границу которой они пересекают впервые.

Согласно Дублинскому регламенту (последний раз обновлялся в 2013-м), заявка на предоставление статуса беженца должна быть подана в первой стране ЕС, в которую прибыл соискатель. Там должны обработать заявку, внести данные просителя в общеевропейскую базу и вынести решение о предоставлении убежища или отказе.

10 сентября в Берлине прошла встреча правящей коалиции с оппозицией при участии глав земельных правительств, посвященная борьбе с нелегальной миграцией. Переговоры закончились провалом: Мерц заявил, что не видит смысла вести их дальше, хотя Шольц сказал 11 сентября, что «дверь не закрылась», и дискуссию стоит продолжить.

Осенью 2015 года страны ЕС столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. Объединение оказалось не готово к этому. Однако тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель провозгласила политику открытых дверей в отношении беженцев, и в страну въехали более 1 млн человек. Германия по-прежнему остается одной из самых популярных стран для иммиграции. По данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2023 году почти треть заявок на предоставление убежища в странах ЕС было подано в ФРГ — 334 тыс., в то время как во Франции — 167 тыс., в Испании — 162 тыс., а в Италии — 136 тыс. Согласно данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), в 2023 году доля иностранцев среди подозреваемых в совершении преступлений на территории ФРГ достигла нового рекорда в 34,4%, увеличившись по сравнению с 2022-м на 13,5%.

Что заставило Германию закрыть двери

Общественное недовольство миграционной политикой правительства постоянно растет. Согласно недавнему опросу ZDF, 71% немцев убеждены, что их страна не может справиться с «большим количеством беженцев из кризисных зон», хотя еще полгода назад такой точки зрения придерживались только 42%.

Свою роль в этом сыграл августовский инцидент в Золингене (Северный Рейн — Вестфалия), где во время празднования юбилея города вооруженный ножом преступник убил трех человек и ранил восемь. Обвиняемый в этом 26-летний сириец Иссу аль-Хасан принадлежал к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). По информации Tagesschau, его должны были депортировать еще в прошлом году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено.

Шольц назвал случившееся в Золингене «актом терроризма против всех нас», а после предложил создать рабочую группу, которая тщательно изучит вопрос выдворения нелегалов из Германии в другие страны ЕС, а также запустить консультации с оппозицией о миграционной проблематике.

После этого глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что власти страны ведут конфиденциальные переговоры с властями Сирии и Афганистана о последовательной депортации в эти страны представляющих опасность беженцев, в частности «насильников-исламистов». 30 августа ФРГ впервые с момента прихода к власти в Афганистане движения Талибан (признано террористическим и запрещено в России) выслала в эту страну 28 осужденных в Германии афганцев.

Согласно данным федерального правительства, число депортаций растет. В 2023 году количество депортированных из Германии выросло до 16 тыс. человек против 12 тыс. в 2022-м и 10 тыс. в 2021-м. В первом квартале 2024-го были высланы почти 5 тыс. человек. Одновременно, по данным правительственного Объединенного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM), в 2023 году число подозреваемых в нелегальном пересечении немецкой границы увеличилось на 119% по сравнению с 2022-м, достигнув 39,7 тыс. чел.

Германия также решила расширить практику закрытия внутренних границ ЕС, которую она впервые применила осенью 2015 года. С тех пор Берлин неоднократно продлевал этот режим на австрийско-немецкой границе (в последний раз — до 11 ноября текущего года). В октябре 2023 года власти ФРГ также ввели временные проверки на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией (в последний раз этот режим был продлен до 15 декабря).

На время чемпионата Европы по футболу, проходившего в немецких городах с 14 июня по 14 июля, ФРГ ввела пограничный контроль на всех своих границах для «предотвращения возможного въезда агрессивно настроенных преступников», в частности «исламистских и других экстремистов». С 20 июля был введен контроль на границе с Францией на время Олимпийских игр в Париже (речь идет о контроле как над сухопутным, так и над воздушным сообщением между странами).

В итоге в первом полугодии 2024-го количество несанкционированных въездов в Германию сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до примерно 42 тыс. случаев, следует из данных Федеральной полиции Германии. Ссылаясь на эти цифры, ХДС призвал обсудить введение пограничного контроля на постоянной основе. Правительство решило ввести его на полгода. Фезер пояснила, что причина — не только рост нелегальной миграции, но и необходимостью защитить страну от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности.

Как решение ФРГ встретили в других странах ЕС

Решение закрыть границы вызвало критику соседей — прежде всего польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что «это де-факто масштабное приостановление действия Шенгенской зоны», неприемлемое для республики. Туск объявил о «срочных консультациях» с другими соседями Германии. Позже Euracriv сообщил, что Туск отменил свой визит в ФРГ, запланированный на конец этой недели (в Потсдаме он должен был получить премию M100 за «укрепление демократии»).

Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что дал указание не впускать обратно тех лиц, кому во въезде отказала Германия. Он отметил, что законодательство ЕС не допускает отказы во въезде в рамках внутреннего пограничного контроля.

Согласно 3 ст. Дублинского регламента, государства — члены ЕС должны рассматривать заявление об убежище, поданное гражданином третьей страны или лицом без гражданства, на своей территории, в том числе на границе или в транзитных зонах. Согласно регламенту, ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, как правило, несет страна первого въезда в ЕС.

Официальный представитель Евркомиссии Анитта Хиппер заявила, что пограничный контроль должен соответствовать положениям Шенгенского кодекса о границах, и, хотя меры, принятые в Германии, возможны, «этот контроль должен быть необходимым и соразмерным». Она не стала отвечать на вопрос журналистов, нарушает ли недавнее решение немецких властей эти принципы. «Федеральное правительство уведомило об этих мерах Брюссель, и сейчас они изучаются. Все остальное — спекуляции», — сказала Хиппер.

В соответствии с Шенгенским соглашением контроль на внутренних границах допустим только в качестве крайней меры. Однако в мае Евросовет одобрил возможность продления этого режима на три года в случае, если наблюдается угроза безопасности страны, связанная, в частности, с терроризмом, организованной преступностью или внезапными масштабными несанкционированными перемещениями граждан из третьих стран.

Поддержку Германия нашла пока только у Венгрии, которая недавно пригрозила направлять мигрантов автобусами в Брюссель. «Добро пожаловать в клуб, канцлер Шольц», — написал в соцсети X премьер-министр Виктор Орбан, добавив хэштег «остановим миграцию».

Резкий поворот в миграционной политике Германии во многом объясняется внутренним кризисом. Прошедшие 1 сентября выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии обернулись провалом для правящей коалиции. В то же время свои позиции там серьезно укрепила праворадикальная «Альтернатива для Германии», которая выступает против неконтролируемой миграции.

Очередные выборы в бундестаг назначены на сентябрь 2025-го. И все активнее обсуждается вероятность распада правящей коалиции. Согласно исследованию ZDF от 5 сентября, 71% граждан негативно оценивают работу правительства, и если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшие выходные, то ведущая партия коалиции СДПГ набрала бы 15%, в то время как оппозиционная ХДС — 33%.

Politico полагает, что попытки немецких властей активизировать борьбу с миграцией отчасти направлены на то, чтобы помешать АдГ укрепить свое влияние. Хотя многие эксперты по миграции и политологи предупреждают, что эффект может быть обратным. Тем более что весной на уровне ЕС был принят новый миграционный пакт, ужесточающий политику блока в этой области. Он содержит десять документов, обязательных для исполнения всеми странами союза. В том числе они предполагают усиление проверок выходцев из третьих стран на внешних границах ЕС с помощью скрининга, усложнение процедуры предоставления международной защиты и упрощение процедуры высылки нелегально прибывших на территорию объединения. Новое законодательство должно вступить в силу к июню 2026-го.