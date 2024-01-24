Аналитики спрогнозировали серьезное поправение Европарламента в 2024 году

Выборы в Европарламент-2024 могут качнуть Европу вправо. В девяти странах ЕС, вероятно, одержат победу евроскептики и правые, а еще в девяти они войдут в тройку лидеров, согласно прогнозу ECFR

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Как может измениться баланс сил в Европарламенте

Евроскептики, вероятно, будут фаворитами летних выборов в Европарламент в девяти странах ЕС. Таков вывод доклада, подготовленного аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Речь идет об Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. Еще в девяти странах — Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции — правые, скорее всего, окажутся на втором-третьем местах.

Очередные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года и станут первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После выхода Великобритании из Евросоюза численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года власти ЕС решили добавить еще 15, распределив их между 11 странами с учетом демографических изменений. Число депутатов от каждого члена определяется по квоте пропорционально численности населения. Все страны должны быть представлены в парламенте минимум шестью депутатами, но не более чем 96. Максимальное количество мандатов закреплено за ФРГ. Членов Европарламента избирают в каждом государстве ЕС по пропорциональной системе. Единой процедуры голосования нет, оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам. До 2011 года существовал пятипроцентный барьер для избираемых партий, но он был признан неконституционным. Теперь страны самостоятельно устанавливают минимальный порог. Избиратели каждой голосуют за национальные партии, выбранные кандидаты потом распределяются по европейским фракциям в зависимости от идеологии. Как правило, национальные партии поддерживают фракцию, которая отстаивает схожие интересы.

Сегодня в Европарламенте представлены фракции семи партий:

Европейская народная партия (EPP) — крупнейшая фракция в Европарламенте, консервативная, 178 мест;

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) — социал-демократическая, 141 место;

«Обновляя Европу» (Renew) — либеральная проевропейская фракция, 101 место;

«Зеленые»/Европейский свободный альянс (Greens — EFA) — продвигают климатическую повестку и интересы национальных меньшинств, 71 место;

«Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) — умеренные евроскептики, антифедералисты, 67 мест;

«Идентичность и демократия» (IID) — группа правых и ультраправых политиков, евроскептики, 58 мест;

«Европейские левые» (The Left) — объединяет политиков коммунистических взглядов, 38 мест.

Еще 51 место у независимых депутатов.

После выборов в этом году, по прогнозу ECFR, почти половина кресел в Европарламенте будет принадлежать депутатам, не входящим в «супербольшую коалицию» трех центристских фракций — EPP, S&D and Renew, и в нем впервые может возникнуть правопопулистская коалиция из консерваторов (EPP), евроскептиков (ECR), ультраправых (ID) и независимых депутатов.

EPP и S&D, скорее всего, продолжат терять места, как было на выборах в Европарламент в 2004 и 2014 годах, и ухудшат свои позиции на пять и десять мандатов соответственно. Фракция EPP все же имеет шансы остаться крупнейшей, сохранив значительный контроль над повесткой ЕС. Более существенный спад ожидает либералов (Renew) и «зеленых» (Greens — EFA): первые, по прогнозу, получат 86 мест (сейчас 101), вторые — 61 при нынешних 71. В выигрыше окажутся правые и евроскептики: ID получит на 40 мест больше, а ECR — на 18.

Причина такого сдвига кроется в изменении политического климата в странах ЕС, поясняют авторы доклада. Крайне правые становятся все более серьезной силой во многих европейских странах и даже приходят к власти. На выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года победила крайне правая Партия свободы (PVV) Геерта Вилдерса. В октябре в Словакии одержали победу популисты — партия «Курс — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо. В 2022 году к власти в Италии пришла ультраправая коалиция. Рост популярности евроскептиков наблюдается также в Германии — ультраправая АдГ стала там второй силой, согласно последним опросам. Усиление правых наблюдается во Франции и Испании. Все эти страны обладают наибольшими национальными квотами в Европарламенте. Эксперты ECFR допускают, что в 2024 году эта тенденция будет укрепляться не только на национальном уровне, но и на общеевропейском.

Может ли Европа противостоять усилению правых

Поворот направо может затруднить законодательную деятельность Европарламента, а также изменить внутренний и внешнеполитический курс ЕС. Как отмечают эксперты ECFR, сильнее всего это отразится не на зеленой повестке, которая не особенно интересует правые силы. Под угрозой окажется также способность Еврокомиссии и Совета ЕС принимать внешнеполитические решения, в том числе о поддержке Украины. Снова ставший премьером Словакии Фицо уже заявил, что его правительство отказывается от предоставления военной помощи Киеву, хотя и не выступает против покупки оружия у словацкого бизнеса.

Впрочем, успех правых на выборах в Европарламент не гарантирован, поскольку многие избиратели видят в них и евроскептиках лишь своего рода кандидата против всех. Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что рост популярности правых — это аккумулирование протестных настроений. «Эти протестные настроения не столько отражают склонность к правым партиям в Европе, сколько недовольство политикой правящих сил. В результате голоса отходят к тем партиям, которые выступают с критикой. То есть электоральные предпочтения уходят к евроскептикам, но это не значит, что их обязательно выберут», — сказал он в разговоре с РБК.

Сейчас правые в Европе пытаются активно использовать в своих интересах протесты фермеров, которыми в последние месяцы охвачены Германия, Франция, Румыния и Австрия и организаторами которых выступили не радикалы, а недовольные бременем зеленой политики представители агропромышленности.

Другое исследование ECFR свидетельствует, что избиратели ЕС в целом отходят от идеологического подхода к выборам. Главным фактором становится не идеология, а отношение кандидатов к пяти крупным европейским вызовам последних лет — ухудшению состояния экономики, последствиям пандемии, конфликту на Украине, изменению климата и миграционному кризису. Именно от предлагаемых ими решений зависит будущее Европы.

Авторы последнего доклада ECFR призывают европейские элиты обратить внимание на рост популярности правых. Аналитики считают, что европейским лидерам пора готовить предложения, которые смогут изменить ситуацию. Вместо того чтобы обсуждать издержки и риски, связанные с осуществлением зеленого перехода, поддержкой Украины или способами снижения рисков в международных отношениях, стоит сформулировать более четкую картину о потребностях экономики и в сфере обеспечения безопасности, поскольку опасения именно в этих областях движут избирателями, заключают они.