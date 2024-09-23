Партия Шольца обошла ультраправых в Бранденбурге

СДПГ победила на выборах в Бранденбурге с небольшим отрывом от АдГ: партия Шольца получила 32 места в земельном парламенте, а ультраправые — 30. АдГ до этого победила на выборах в Тюрингии и обошла СДПГ в Саксонии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца победила на выборах в ландтаг (парламент) Бранденбурга с небольшим отрывом от ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), следует из окончательных результатов голосования.

СДПГ набрала 30,89% голосов, за АдГ проголосовали 29,23% избирателей. Следом идут выходцы из партии «Левые» «Союз Сары Вагенкнехт» (BMZ, 13,48%), замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС, 12,1%). В земельном парламенте места распределились так: СДПГ получила 32 места, АдГ — 30, BMZ — 14 и депутаты от ХДС получили 12 мандатов.

Явка на выборах составила 72,9%. Согласно приведенным данным, СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов (2019 год), в то время как ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад.

СДПГ руководит Бранденбургом с 1990 года, с момента воссоединения Германии. В этой земле расположен единственный в Европе завод Тesla.

1 сентября местные выборы прошли в двух восточных землях Германии — Тюрингии и Саксонии. АдГ победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1%.

За СДПГ в Тюрингии проголосовали лишь 6,1%, в Саксонии — 7,3%. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил Шольц, комментируя результаты местных выборов.

«Альтернатива для Германии» в итоге в ландтаге Тюрингии заручилась блокирующим меньшинством — у нее 32 из 88 мест в парламенте. В Саксонии после пересмотра распределения мандатов из-за допущенной при подсчете «программной ошибки» ультраправым досталось 40 из 120 мест — на одно меньше, чем надо для блокирующего меньшинства.