Индия попросила НПЗ соблюдать потолок цен на российскую нефть

Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в конце прошлого года. Москва в ответ отказалась от поставок в страны, которые его соблюдают. Индия ранее официально не заявляла, что намерена или будет придерживаться лимита

Фото: Mario Tama / Getty Images

Правительство Индии не вмешивалось в закупки нефтеперерабатывающих заводов, но поручило им соблюдать установленный западными странами потолок цен на российскую нефть, заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури, передает Bloomberg. Агентство не приводит прямую цитату министра, официально власти Индии ранее не заявляли, что соблюдают лимит или намерены это делать.

Как пишет агентство, скупка Индией российской нефти, которая росла рекордными объемами с прошлого года, возможно, подходит к концу. «Наша зависимость от российской нефти резко снизится», — сказал Пури, отметив, что предложения поставщиков на Ближнем Востоке сейчас выглядят «более привлекательными». Министр ранее говорил, что страна не становится зависимой от поставок из какой-либо страны.

«Скажу предельно ясно. Мы сегодня находимся в рыночной ситуации и будем покупать у кого угодно», — сказал Пури.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в конце прошлого года. Он установлен на уровне $60 за баррель. Целью ограничительной меры западные страны называли попытку сократить доходы России и ее возможности финансировать военные действия на Украине.

Минфин 1 сентября сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе—августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, в январе—августе 2022 года — $82,13 за баррель.

Россия выступала с критикой как потолка нефтяных цен, так и других санкций Запада. В Кремле предупреждали, что лимит приведет к дестабилизации рынка. Кроме того, в ответ на решение G7 президент Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть странам и компаниям, которые придерживаются потолка цен.

Весной Bloomberg со ссылкой на источники писал, что власти Индии решили не нарушать западные санкции против России и соблюдать потолок нефтяных цен. Тогда же высокопоставленные собеседники в Госдепе заявляли агентству, что Нью-Дели закупает российскую нефть по цене значительно ниже западного лимита и Вашингтон этим пока удовлетворен. При этом источник Reuters в Министерстве нефти Индии указывал, что индийские власти не подписывали никаких соглашений с западными странами и не обязаны покупать российскую нефть только по цене ниже потолка.

Индия после начала военной операции на Украине начала наращивать закупки российской нефти, в мае 2023-го они достигли рекордных 69 млн барр. Однако растущие цены привели к снижению скидки на российскую нефть (The Times of India в июле писала, что она сократилась до 4$ за баррель после пиковых значений в $25–30) и ограничили ее привлекательность, вновь сделав интересными предложения других поставщиков, отмечает агентство. Одновременно с этим правительство России объявило о добровольном сокращении экспорта нефти начиная с августа, оно, по словам вице-премьера Александра Новака, продолжится и в сентябре.

По оценке аналитиков Kpler, поставки российской нефти в Индию сокращаются уже три месяца и в августе составили 1,57 млн барр. в сутки, что на 24% меньше, чем в июле, и является самым низким показателем с января, пишет агентство. В то же время Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.