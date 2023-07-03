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Россия решила сократить экспорт нефти в августе на 0,5 млн барр. в сутки

Новак: в августе Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей
Россия в августе снизит экспорт на дополнительные 0,5 млн барр. нефти в сутки для «обеспечения баланса рынка», заявил вице-премьер Александр Новак. Москва с марта уже снижает добычу на 0,5 млн барр. для «восстановления» рынка
BRENT BRENT $76,57 +2,16%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» Россия добровольно сократит в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает корреспондент РБК. До какого уровня сокращаются поставки на международные рынки, он не уточнил.

В понедельник государственное агентство Саудовской Аравии также сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства, что оно продлит на август добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн барр. в сутки, до примерно 9 млн барр. в сутки. «Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков», — сказал источник. «Я бы назвал «саудовской конфеткой» снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть продлено», — говорил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в начале июня по итогам министерской встречи ОПЕК+, где было принято решение о снижении квот на добычу в 2024 году, а также продлении добровольных ограничений ряда стран ОПЕК+, включая Россию, на весь 2024 год.

Российское правительство еще в начале 2023 года решило добровольно сократить добычу с 1 марта на аналогичные 500 тыс. барр. в сутки (около 5%), но тогда это решение рассматривалось как временное. Тогда Новак объяснял, что оно «будет способствовать восстановлению рыночных отношений».



Вице-премьер еще в конце 2022 года допускал, что в начале этого года добыча нефти может сократиться примерно на 500–700 тыс. барр. в сутки, или на 5–7%, из-за европейского эмбарго на импорт нефти из России и введения потолка цен для третьих стран, к которому присоединились G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) и Австралия. G7, ЕС и Австралия составляют коалицию по ограничению цен, которая сформирована в качестве ответа на российскую военную спецоперацию на Украине и стремится снизить доходы Москвы от экспорта. Новак тогда говорил, что это незначительный объем, но «такие риски существуют».

Однако в апреле было принято решение продлить добровольное сокращение добычи на 500 тыс. барр. до конца 2023 года в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом рынке. «Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике», — пояснял вице-премьер.

В понедельник, 3 июля, еще до появления заявления Новака нефть Brent подорожала на 2%, до $76,5 за барр.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
нефть добыча Александр Новак санкции
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