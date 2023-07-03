Поставки российской нефти в Индию достигли очередного рекорда

В июне Индия импортировала из России 2,2 млн баррелей нефти в день, сообщили аналитики Kpler. Поставки растут десятый месяц подряд. Эксперты допускают, что в следующем месяце рост прекратится

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Поставки российской нефти в Индию в июне достигли нового рекорда: в прошлом месяце они составили 2,2 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону.

В мае Индия импортировала 1,96 млн баррелей российской нефти в день, что на 15% больше апрельского максимума. По данным Kpler, в последний месяц весны на российскую нефть пришлось 46% от всего нефтяного импорта Индии.

Поставки из России растут десятый месяц подряд, они вновь превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака (впервые превышение зафиксировали в начале мая). В июне, по подсчетам аналитиков, Эр-Рияд поставлял Нью-Дели 745 тыс. барр. нефти в сутки, а Багдад — 835 тыс.

По данным аналитиков, в течение последних двух месяцев крупнейшим покупателем российской нефти была индийская государственная компания Indian Oil Corp., за ней следует Reliance Industries Ltd.

Kpler не исключает, что в следующем месяце поставки в Индию могут сократиться. Как ранее отмечал Bloomberg, не все нефтеперерабатывающие заводы Индии готовы наращивать закупки в России: некоторые не проектировались для переработки нефти с высоким содержанием серы, как у Urals, они были ориентированы на более легкую нефть с Ближнего Востока. Дальнейшее увеличение закупок из России означало бы производство большего количества мазута, который реализуется дешевле других нефтепродуктов, или дорогостоящую реконструкцию заводов.

Россия на фоне западных санкций перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, сообщил в конце апреля вице-премьер Александр Новак. По его словам, экспорт в Индию в прошлом году вырос в 19 раз.

Индия не присоединилась к западным ограничениям, но банки страны рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже потолка цен в $60 за баррель, введенного Евросоюзом, G7 и Австралией. Они предупредили, что не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.