Bloomberg узнал о решении Индии не нарушать санкции против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Йеллен заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB Финансы, 20:10
Как за три года поменялось число выданных ипотек. Инфографика Финансы, 20:00
В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков Общество, 19:58
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек Общество, 19:54
«Торпедо» выбило московское «Динамо» из Кубка Гагарина Спорт, 19:43
Действующий чемпион КХЛ в третий раз проиграл «Северстали» в плей-офф Спорт, 19:39
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:37
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Bloomberg узнал о решении Индии не нарушать санкции против России Политика, 19:37
В России пройдет ИТ-конференция True Tech Day РБК+, 19:33
МЮ после 0:7 от «Ливерпуля» не смог забить «Саутгемптону» в АПЛ Спорт, 19:25
Кокорин забил десятый гол на Кипре в матче с «Пафосом». Видео Спорт, 19:01
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 18:53
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины к членству в ЕС Политика, 18:47
Axios предупредил о кризисе банковской системы США Финансы, 18:27
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о решении Индии не нарушать санкции против России

Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против России и соблюдать нефтяной потолок
Вопрос о санкциях Индия обсудила с США и другими странами G7 в кулуарах недавней встречи G20 и стороны, похоже, удовлетворены достигнутыми договоренностями, сказал источник Bloomberg
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Индии решили не нарушать введенные Западом санкции против России, а также соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями. Официально власти Индии не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен на российскую нефть.

Индия провела подробное обсуждение США и другими странами G7 в кулуарах недавнего саммита G20 и, похоже, стороны удовлетворены достигнутыми договоренностями, сказал один из собеседников агентства.

В правительстве Индии не ответили на запросы агентства.

Администрация Байдена продолжит обсуждать с Индией ее закупки российской нефти, но Белый дом пока удовлетворен, что Нью-Дели приобретает ее по цене значительно ниже западного потолка цен, сообщал ранее агентству высокопоставленный американский чиновник.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Байден готовит налог на миллиардеров. Сколько заплатят Маск и Безос
Бесстыдный демпинг: как китайцы теснят селлеров на маркетплейсах России
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкции против России Индия потолок цен на нефть Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter