Bloomberg узнал о решении Индии не нарушать санкции против России
Власти Индии решили не нарушать введенные Западом санкции против России, а также соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями. Официально власти Индии не заявляли, что поддержат санкции и ограничение цен на российскую нефть.
Индия провела подробное обсуждение США и другими странами G7 в кулуарах недавнего саммита G20 и, похоже, стороны удовлетворены достигнутыми договоренностями, сказал один из собеседников агентства.
В правительстве Индии не ответили на запросы агентства.
Администрация Байдена продолжит обсуждать с Индией ее закупки российской нефти, но Белый дом пока удовлетворен, что Нью-Дели приобретает ее по цене значительно ниже западного потолка цен, сообщал ранее агентству высокопоставленный американский чиновник.
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